Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Autor:
Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo podnikl. Svlékla se v pořadu Naked Attraction, kde si vybírala z pěti nahých mužů.
Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction (premiéra 19. listopadu 2025) | foto: Óčko TV

Pánové předvedli uklízečce Janě, jak to umí s mopem (premiéra 19. listopadu...
Pánové předvedli uklízečce Janě, jak to umí s mopem (premiéra 19. listopadu...
Jana si to v Naked Attraction pořádně užila (premiéra 19. listopadu 2025)
Pánové předvedli uklízečce Janě, jak to umí s mopem (premiéra 19. listopadu...
8 fotografií

„Dcera o mně říká, že jsem se zbláznila,“ směje se uklízečka Jana své účasti v nahé seznamce, kde si chce najít mezi zralými muži partnera pro podzim života, který rozhodně nemusí být bez intimity a vzrušení.

Mezi účastníky Naked Attraction se zatím objevil pouze jeden senior, a sice pan Zdeněk v první epizodě. Část diváků jeho účast tehdy odsuzovala, ale v nahé seznamce nemá ageismus místo.

První díl nahé seznamky skončil happy endem, Mirka našla svého námořníka

„V pokročilém věku nezmizí touha po blízkosti, jen získá na hloubce. Seznamování není o čísle, ale o odvaze zůstat otevřený druhému člověku, A právě čím jsme starší, tím jsme mnohdy odvážnější,“ říká psycholožka Hana Mezerová, která bude hostem i půlhodinového pořadu před seznamkou Naked Warm Up, které se bude tentokrát věnovat tzv. druhé míze, která s přibývající dlouhověkostí přichází v pozdějším věku.

Jana má za sebou několik vztahů, ale podle jejích slov nebyly nic moc.

„Dcery z prvního vztahu jsou zabezpečené a synovi teď bude dvacet, takže jsem sama a budu si užívat,“ plánuje.

„Jsem uragán, když někam přijdu,“ řekla v pořadu Jana a přesně s takovou energií se pustila i do výběru z pěti nahých nápadníků.

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction (premiéra 19. listopadu 2025)
Pánové předvedli uklízečce Janě, jak to umí s mopem (premiéra 19. listopadu 2025)
Pánové předvedli uklízečce Janě, jak to umí s mopem (premiéra 19. listopadu 2025)
Jana si to v Naked Attraction pořádně užila (premiéra 19. listopadu 2025)
8 fotografií

Jeden ji hned zaskočil velikostí své výbavy, na kterou nebyla připravená. A protože na velikosti záleží, vypadl jako první.

Ostatní nápadníci předvedli uklízečce z Mostu, jak jim jde práce s mopem a dostali příležitost předvést i speciální pole dance na známý taneční hit ze sedmdesátek „Dancing Queen“ od skupiny ABBA. Jeden z adeptů podle Jany ukázal svými pohyby nadání na víc než jen domácí práce.

Do finále se nakonec probojovali dva sympatičtí šedesátníci. Zábavný fotbalový trenér, který se ale postaral i o velmi dojemný moment, když Janě přiznal, že mu v životě chybí vnoučata, protože bohužel nemá žádnou rodinu, a sportovně založený penzista, který jezdí na kole a nedávno zhubl o 20 kilogramů.

Jana v Naked Attraction (premiéra 19. listopadu 2025)

„Byl to těžký výběr, všichni byli boží,“ shrnula Jana, než se rozhodla pro svého favorita. Oba pánové také velmi ocenili Janu, jejíž postava jim připomněla ikonický ideál krásy a sice Věstonickou Venuši. Ještě před finálním rozhodnutím zaznělo od trenéra „netrhej partu!“ a zábrany šly stranou, když si všichni navzájem neváhali s gustem poplácat svá pozadí.

Koho si Jana zvolí, sledujte v premiéře na Óčku ve středu od 22:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, v sobotu od 23:00 a v neděli od 23:15.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu...

Sydney Sweeney randí s o 16 let starším exmanažerem Biebera. Poznali se na svatbě

Herečka Sydney Sweeney si s přítelem Scooterem Braunem užívali romantické...

Vypadá to, že Sydney Sweeney (28) je po rozchodu se snoubencem opět zamilovaná. Americká herečka a modelka randí s o šestnáct let starším hudebním producentem Scooterem Braunem (44), bývalým...

Těžké deprese Davida Krause uvěznily v posteli. Sbíral se z nich půl roku

David Kraus

„Už nikdy nechci padnout tak hluboko, abych musel znovu brát léky,“ říká David Kraus, který na vlastní kůži zažil těžkou depresi. Přišla k němu pomalu, plíživě, ale „založil“ si na ni už jako školák.

18. listopadu 2025

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

18. listopadu 2025

Móda z Governors Awards: Plnými dekolty zaujaly Sydney Sweeney i Jennifer Lopezová

Akademie filmového umění a věd udělovala v Los Angeles Governors Awards ze...

Akademie filmového umění a věd udělovala v Los Angeles Governors Awards (Ceny guvernérů) ze celoživotní dílo ve filmu. Letošním laureáty se stali herec Tom Cruise, herečka Debbie Allenová, producent...

17. listopadu 2025

Přišla nám předžalobní výzva, sdělila zklamaná Nikol Leitgeb ke své nadaci

Nikol Leitgeb (květen 2025)

Influencerka Nikol Leitgeb vyjádřila na sociální síti své rozčarování nad tím, jak nečekaně konkurenční prostředí panuje v oblasti charity. Její nadaci Radovan totiž přišla předžalobní výzva od jiné...

17. listopadu 2025  14:29

Influencerka Haley Baylee tvrdí, že se rozvedla kvůli velikosti manželova penisu

Haley a Matt Kalilovi (2018)

Americká influencerka Haley Kalilová (33), známá jako Haley Baylee, prozradila kuriozní důvod rozvodu s hráčem amerického fotbalu Mattem Kalilem. Faktorem číslo jedna v žádosti o rozvod, kterou...

17. listopadu 2025

Řekli mi, že musím smýt vinu svého otce, vzpomíná Přeučil na komunismus

Jan Přeučil (listopad 2025)

Herec Jan Přeučil (88) je stále dobře naladěný a na nic si nestěžuje. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na to, co prožíval kvůli svému otci za komunismu a upozornil, že bychom si měli vážit...

17. listopadu 2025

Seznam partnerek jsem si nikdy nedělal, říká Daniel Hůlka

Daniel Hůlka v Show Jana Krause (premiéra 19. listopadu 2025)

Zpěvák Daniel Hůlka (57) rozlišuje svůj život na dobu „bez Barborkou“ a „s Barborkou.“ Barborka je jeho manželka, s níž má dceru Rozárku (7). Jak si počkal na pravou lásku, popsal v Show Jana Krause.

17. listopadu 2025

Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...

16. listopadu 2025  22:44

Dnešní humor je příliš korektní. Dělat si ze sebe legraci je očistné, říká Polišenská

Premium
Lucie Polišenská si umí udělat srandu sama ze sebe. Považuje to za něco...

Vystudovala zdrávku, z malého divadla se probojovala na DAMU a dnes září v Národním divadle. Režiséři Lucii Polišenskou často obsazují do komediálních rolí, ve kterých jednoznačně vyniká.

16. listopadu 2025

Zkušená kriminalistka je ve Zrádcích na Miu krátká. Nemám jedinou stopu, zoufá si

Kateřina alias Jiřina

Vyšetřovala nejzávažnější násilné zločiny, rozmluvila pachatele brutálních orlických vražd, ale na komisařku Miu je krátká. Zkušená kriminalistka Jiřina Hofmanová v závěru zatím poslední odvysílané...

16. listopadu 2025  18:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

16. listopadu 2025  15:13

Žena toužila po třetím dítěti, ale už jsem si netroufl, říká Arnošt Goldflam

Arnošt Goldflam v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (11. listopadu 2025)

Režisér, herec, spisovatel, dramatik Arnošt Goldflam (79) měl dvě děti až po padesátce. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradil, proč už nechtěl třetí. I jak se předháněli v otcovství s Bolkem Polívkou.

16. listopadu 2025  10:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.