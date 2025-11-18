„Dcera o mně říká, že jsem se zbláznila,“ směje se uklízečka Jana své účasti v nahé seznamce, kde si chce najít mezi zralými muži partnera pro podzim života, který rozhodně nemusí být bez intimity a vzrušení.
Mezi účastníky Naked Attraction se zatím objevil pouze jeden senior, a sice pan Zdeněk v první epizodě. Část diváků jeho účast tehdy odsuzovala, ale v nahé seznamce nemá ageismus místo.
„V pokročilém věku nezmizí touha po blízkosti, jen získá na hloubce. Seznamování není o čísle, ale o odvaze zůstat otevřený druhému člověku, A právě čím jsme starší, tím jsme mnohdy odvážnější,“ říká psycholožka Hana Mezerová, která bude hostem i půlhodinového pořadu před seznamkou Naked Warm Up, které se bude tentokrát věnovat tzv. druhé míze, která s přibývající dlouhověkostí přichází v pozdějším věku.
Jana má za sebou několik vztahů, ale podle jejích slov nebyly nic moc.
„Dcery z prvního vztahu jsou zabezpečené a synovi teď bude dvacet, takže jsem sama a budu si užívat,“ plánuje.
„Jsem uragán, když někam přijdu,“ řekla v pořadu Jana a přesně s takovou energií se pustila i do výběru z pěti nahých nápadníků.
Jeden ji hned zaskočil velikostí své výbavy, na kterou nebyla připravená. A protože na velikosti záleží, vypadl jako první.
Ostatní nápadníci předvedli uklízečce z Mostu, jak jim jde práce s mopem a dostali příležitost předvést i speciální pole dance na známý taneční hit ze sedmdesátek „Dancing Queen“ od skupiny ABBA. Jeden z adeptů podle Jany ukázal svými pohyby nadání na víc než jen domácí práce.
Do finále se nakonec probojovali dva sympatičtí šedesátníci. Zábavný fotbalový trenér, který se ale postaral i o velmi dojemný moment, když Janě přiznal, že mu v životě chybí vnoučata, protože bohužel nemá žádnou rodinu, a sportovně založený penzista, který jezdí na kole a nedávno zhubl o 20 kilogramů.
„Byl to těžký výběr, všichni byli boží,“ shrnula Jana, než se rozhodla pro svého favorita. Oba pánové také velmi ocenili Janu, jejíž postava jim připomněla ikonický ideál krásy a sice Věstonickou Venuši. Ještě před finálním rozhodnutím zaznělo od trenéra „netrhej partu!“ a zábrany šly stranou, když si všichni navzájem neváhali s gustem poplácat svá pozadí.
