Jana si v nahé seznamce Naked Attraction vybrala Karla, který nedávno shodil 20 kilo a rád svou novou vysportovanou postavu ukázal v celé její kráse. Janino tělo „Věstonické Venuše“ velmi chválil. Trápila ho jen vzdálenost, protože Jana je z České Lípy a on od Šumperka. Měsíc po natáčení se proto sešli v Praze a to bylo poslední, co diváci z jejich společné cesty v pořadu viděli.
Od té doby uplynulo několik měsíců a vzdálenost se ukázala jako opravdu nepřekonatelná překážka jejich vztahu. „Je to dálka,“ postěžoval si Karel. Svou epizodu Naked Attraction však sledovali spolu. „Teď byla u mě pár dní, poprvé od té doby,“ řekl.
„Sem tam se navštívíme, píšeme si denně. Ještě nevíme, jak to bude do budoucna. Čekáme, jak se to vyvine,“ dodal Karel.
„Máme kamarádský vztah, víc bych to nekomentovala,“ řekla k tomu Jana.
|
Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života
Od středeční premiéry zaznamenal Karel hlavně pozitivní reakce svého okolí. „Všichni mi blahopřejí,“ říká.
Všiml si i negativních komentářů na internetu, které kritizují především věk zúčastněných. „Občas si čtu reakce, ale negativní pouštím z hlavy. To jsou lidi, kteří nerozumí tomu, že jsou mezi námi i takoví pohodáři,“ říká spokojeně a rozhodně nelituje účasti v Naked Attraction.
„Klidně bych do toho šel znovu, negativní reakce mě neodradily,“ dodal.
Jana vyjádření cizích lidí ignoruje. „Nevím, kde to lítá, nečtu komentáře,“ říká. Pocit ze své účasti v pořadu má ale pořád dobrý.
Nahota starších lidí rozdělila diváky
Epizoda s Janou a Karlem ukázala, že téma nahoty, sexu a seznamování starších lidí společnost stále rozděluje a panuje zde řada předsudků, což potvrdily i reakce na sedmou epizodu Naked Attraction na sociálních sítích.
Už před odvysíláním se objevila řada komentářů k věku zúčastněných.
|
Sex může být po padesátce uvolněnější, říká k Naked Attraction expertka
„Ve svém věku by měla mít rozum a hlavně nějakou osobní hodnotu,“ konstatoval Paty Matej. „Bylo by v zájmu všech, kdyby tahle teta zůstala oblečená, uklohnila bábovku a šla domů,“ radil uživatel s nickem Železná realita.
U mnohých diváků si ale účastníci po odvysílání epizody získali sympatie. „Proč by takhle nemohla hledat partnera? Neznamená, že když jí není 20 a nemá postavu jako modelka, že musí být sama,“ napsala divačka Martina.
„Mega úlet a vlastně proč ne, ať si každý žije, jak chce. Třeba se seznámí. Místní moralisté se pohorší, někteří nebudou dvě noci spát a život půjde dál,“ napsala Gita.
„Copak? Vyděsilo vás zjištění, že na světě nejsou jen modelky a dokonalá těla?“ ptá se diskutujících Kristýna.
„Paní byla nejvíc v pohodě, co se týče vystupování. A že nemá postavu jako za mlada... každého z nás to čeká,“ uvědomuje si uživatel Facebooku Rom An.
„Tohle byl nejsilnější díl!“ shrnula pravidelná divačka Teruch.
Reprízu Janiny epizody můžete sledovat na Óčku v sobotu od 23:00 a v neděli od 23:15.