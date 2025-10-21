Jakub o sobě říká, že je komplikovaná osobnost, a vstoupit s ním do vztahu prý není úplně snadné. Vážné psychické problémy ale dokázal překonat a rozhodl se vést zcela čistý život – bez alkoholu, tabáku i drog. Jak sám říká: „Nikdy to nikomu nepomohlo.“
Dvakrát se jeho život ocitl na hraně. Poprvé kvůli podezření na rakovinu varlat. „Podstoupil jsem preventivní operaci. Naštěstí se to nepotvrdilo, ale bylo mi odstraněno jedno varle,“ svěřil se Jakub. „Tímto bych chtěl apelovat na lidi, aby si dělali samovyšetření, protože to je důležité,“ dodal.
Podruhé ho dohnala psychika a Jakub uvažoval o sebevraždě. „Pomohla mi tehdy hudba. Dalo by se říct, že mě i zachránila,“ říká Jakub. Konkrétně ho zasáhla píseň All the Lovers od Kylie Minogue. „Málem jsem spáchal určitý čin, který by ukončil mé působení zde. Měl jsem na hlavě sluchátka, puštěnou hudbu a v tu chvíli zahrála tato píseň, takže pro mě od té doby hodně citově znamená,“ říká Jakub, který si pak nechal zpěvačku vytetovat na svůj bok.
Produkce nabídla Jakubovi v kabinkách pět mužů, z nichž každý má něco, co ho přitahuje. Líbí se mu slovenština, takže poprvé se v kabinkách objeví i Slováci. Má rád také piercingy a sám jich několik nosí i na intimních partiích, což ve studiu předvedl.
V kabinkách si nakonec vybere muže, který na rozdíl od něj holduje alkoholu. Jestli se ho kvůli vztahu z nahé seznamky dokáže vzdát, odhalí Naked Attraction na Óčku ve středu od 22:00. Už ve 21:30 můžete také sledovat podcast Naked Warm-Up a po skončení pořadu ještě aftershow OneBlade Naked. Reprízy pořadu vysílá Óčko ve čtvrtek ve 22:30, v sobotu ve 23:00 a v neděli ve 23:50.