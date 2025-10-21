Ocitl se na hraně života. Po temném období hledá Jakub lásku v nahé seznamce

Do Naked Attraction se přihlásil usměvavý prodavač mobilů Jakub (29), aby tu poté, co překonal temné období, našel lásku svého života. Bude to první gay, který se v česko-slovenské verzi nahé seznamky objeví.

Jakub o sobě říká, že je komplikovaná osobnost, a vstoupit s ním do vztahu prý není úplně snadné. Vážné psychické problémy ale dokázal překonat a rozhodl se vést zcela čistý život – bez alkoholu, tabáku i drog. Jak sám říká: „Nikdy to nikomu nepomohlo.“

Jakub z Prahy je abstinent a nekuřák a hledá pohodáře, který by zvládl jeho komplikovanou povahu.
Jakub v pořadu předvedl svá tetování a piercingy včetně prince Alberta.
Jakub má na těle vytetovanou Kylie Minogue, jejíž píseň pro něj hodně znamená.
Jakub je první gay, který si měl možnost vybírat partnera v česko-slovenské verzi Naked Attraction.
8 fotografií

Dvakrát se jeho život ocitl na hraně. Poprvé kvůli podezření na rakovinu varlat. „Podstoupil jsem preventivní operaci. Naštěstí se to nepotvrdilo, ale bylo mi odstraněno jedno varle,“ svěřil se Jakub. „Tímto bych chtěl apelovat na lidi, aby si dělali samovyšetření, protože to je důležité,“ dodal.

Podruhé ho dohnala psychika a Jakub uvažoval o sebevraždě. „Pomohla mi tehdy hudba. Dalo by se říct, že mě i zachránila,“ říká Jakub. Konkrétně ho zasáhla píseň All the Lovers od Kylie Minogue. „Málem jsem spáchal určitý čin, který by ukončil mé působení zde. Měl jsem na hlavě sluchátka, puštěnou hudbu a v tu chvíli zahrála tato píseň, takže pro mě od té doby hodně citově znamená,“ říká Jakub, který si pak nechal zpěvačku vytetovat na svůj bok.

Z erekce jsme nedělali vědu, říká režisérka castingu Naked Attraction

Produkce nabídla Jakubovi v kabinkách pět mužů, z nichž každý má něco, co ho přitahuje. Líbí se mu slovenština, takže poprvé se v kabinkách objeví i Slováci. Má rád také piercingy a sám jich několik nosí i na intimních partiích, což ve studiu předvedl.

V kabinkách si nakonec vybere muže, který na rozdíl od něj holduje alkoholu. Jestli se ho kvůli vztahu z nahé seznamky dokáže vzdát, odhalí Naked Attraction na Óčku ve středu od 22:00. Už ve 21:30 můžete také sledovat podcast Naked Warm-Up a po skončení pořadu ještě aftershow OneBlade Naked. Reprízy pořadu vysílá Óčko ve čtvrtek ve 22:30, v sobotu ve 23:00 a v neděli ve 23:50.

