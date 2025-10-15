„Připadám si jako Karlík v továrně na čokoládu,“ řekl nadšeně Honza, když se zvedlo pět barevných kabinek a odhalily ženské klíny.
Jako fanoušek Naked Attraction se už nemohl dočkat, až bude sám v pozici toho, kdo si vybírá partnerku. A coby fanouškovi filmů pro dospělé mu produkce splnila sen, když do kabinek zavřela převážně dívky, které mají se svlékáním a nahotou zkušenosti.
Honza ostatně sám sebe prohlašuje za playboye, takže nehledá nutně manželku. „Nemusí to být zrovna vztah, ale poznat další srdíčko,“ říká Honza. „Jsem takový easy lover. Snadno se zamilovávám, ale žárlivý nejsem,“ uvedl.
Na dámách hodnotil kladně všechno včetně kotníků nebo kolen. Pro intimní partie má dokonce svá slova, kterými překvapil i moderátorku, jako jsou „pišťourek“ nebo „štuplíky“ a „makové koláče“.
Bavilo ho poznávat, která z dam má přírodní poprsí a která si nechala pomoci plastickým chirurgem a došlo i na intimní komunikaci. Slečny se bez váhání pustily do ukázek a Honza dostal možnost si poslechnout, jak by vyjadřovaly vzrušení. Musel uznat, že ženské projevy jsou při milostných hrátkách velice pestré.
Z původní pětice mu nakonec zbyly tři dívky, každá s jinou barvou vlasů, mezi kterými se nemohl rozhodnout. „Blondýna, taková andělská, zrzka značí dračici, a černovlasá je zas seňorita jak z Mexika,“ přemítal před rozhodnutím, které dvě pošle do finále.
Před dvěma finalistkami pak musel odhalit i sám sebe a dočkal se chvály, ale i drobné kritiky ze strany dam a doporučení, co by měl na svém těle zlepšit.
