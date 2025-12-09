Při své první účasti Braňo vypadl z kabinek jako první. Tentokrát ale přišla jeho chvíle. Je připravený ukázat svou odvahu, charisma i odzbrojující upřímnost. „Jsem spíš na penisy, ale nebráním se ani vagíně,“ odhalil Braňo svou bisexualitu.
V dětství to neměl lehké, ale nezahořkl. Rodiče ho hned po narození odložili do dětského domova. „Je fajn chtít dětičky, ale pokud nemáte zázemí a víte, že si je nemůžete dovolit, protože je to velká zodpovědnost, tak si je nedělejte,“ vzkazuje.
Na dětství v domově si nestěžuje, horší to bylo ve chvíli, kdy ho musel opustit. V osmnácti letech se ocitl bez rodiny, bez zázemí a nějakou dobu i na ulici. Dokázal se ale postavit na vlastní nohy a dnes pracuje jako pizzař. Jediné, co mu chybí, je láska.
Se seznamkami měl špatné zkušenosti, nahota mu však jako návštěvníkovi nudapláží problém nedělá. V pořadu Naked Attraction se proto cítil dobře a rád se vrátil.
Jeho budoucí partner by měl vyzařovat klid, a tak u lidí v kabinkách hned v první řadě zjišťoval, zda jsou podle držení těla ve stresu, nebo ne. Nevyžaduje vysportovaná těla, zaujmou ho spíš pracovité ruce.
Nebojí se radit, chválit ani hodnotit. Jednomu z mužů například doporučí úpravu ochlupení s tím, že „bude vypadat větší“. U jiného ocení depilaci, velikost výbavy i předkožku.
Braňo miluje sociální sítě, a tak si s každým nahým tělem mohl udělat selfie, což mu dělalo upřímnou radost.
Když soutěžící poprvé promluví, jeden z nich prozradí, že mu zemřel bratr. Jeho otevřenost a slova o tom, jak důležité je trávit čas s nejbližšími, zasáhnou i Braňa, který ví, jaké to je vyrůstat bez rodiny.
Ženské tělo v jedné z kabinek Braňovi připomene jeho oblíbenou zpěvačku Siu. Ve finále se ale ukáže, že je pár let po celkové operaci dokončující tranzici z muže na ženu. Její odvaha vzbudí respekt nejen u Braňa, ale i u jeho finálového konkurenta. Všichni tři se nakonec láskyplně obejmou ve vzájemném respektu, což patří k nejdojemnějším momentům letošní řady, navíc umocněným tím, že jde o poslední letošní finále.
Na rande však mohou jít jen dva, a než výsledný pár odejde, stihne Braňo ještě poděkovat moderátorce, která mu pomohla zbavit se počátečního stresu.
Následné rande a případný vývoj vztahu pak ale zásadně ovlivní někdo třetí. To uvidíte v premiéře ve středu 10. prosince od 22:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, v sobotu od 23:00 a v neděli od 23:15.