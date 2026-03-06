Happyend v Naked Attraction? Andrea s Vaškem prozradili, jestli jsou spolu

  13:00
V Naked Attraction si vybírala instruktorka nahé jógy Andrea (32). Matka dvou dětí byla nerozhodná a jeden z vyřazených nápadníků prozradil, že o něj projevila zájem i bezprostředně po natáčení, takže byl happyendem epizody překvapený. Jak na tom jsou Andrea a její vybraný muž půl roku po natáčení?

Instruktorka nahé jógy Andrea se do Naked Attraction vrátila poté, co si ji hned v druhé epizodě vybral milovník žen Honza. Jiskra mezi nimi ale na oblečeném rande nepřeskočila, takže Andrea dostala šanci stát se tzv. pickerkou a vybrat si mezi pěti nahými muži.

Bylo znát, že výběr je pro ni náročný. Mezi třemi posledními se rozhodovala jen těžko a k překvapení všech vyřadila sošného fitness instruktora Radima. Její volba nakonec padla na osmatřicetiletého investičního poradce Vaška z jižních Čech. Povedlo se i jejich oblečené rande a po měsíci poslali společné video z vířivky.

Andrea a Vašek v Naked Attraction
Andrea a Vašek měsíc po natáčení poslali video z vířivky.
Fitness trenér Radim v Naked Attraction.
Vašek Andreu zaujal hlavně očima.
30 fotografií

Závěr epizody překvapil vyřazeného Radima, který na sociální síti prozradil, že o něj Andrea projevila zájem po natáčení. „Co mě překvapilo, bylo, že podle dílu se jim daří, a přitom po mně chtěla kontakt hned na druhý den,“ řekl ve videu na Instagramu. Andrea skutečně požádala štáb pořadu o kontakt na Radima. Ten ale napsal štábu omluvnou zprávu, že v den natáčení poznal někoho jiného.

Andrea s Vaškem se mezitím poznávali stále víc a vznikl vztah, který vydržel i půl roku po natáčení. „Když jsem Vaška poprvé uviděla v boxu, tak jsem si říkala, že má strašně krásné, hodné oči, což se mi potom samozřejmě potvrdilo, protože je strašně srdečný člověk a má strašně dobrou energii. Dělá mi radost,“ řekla Andrea s tím, že ho už představila svým dětem i přátelům.

„S Andrejkou jsme stále v kontaktu. Už jsme spolu zažili i spoustu příjemných aktivit, kdy jsme byli na bruslích, zkusili jsme si ukázkovou lekci jógy, zadýchali jsme si podle pana Wim Hofa, byli jsme spolu ve wellness. Když jsem měl možnost ji poznat trochu hlouběji, tak jsem poznal i její klidnou duši. Líbilo se mi, že má podobné zájmy jako já a hlavně, jak je milá a usměvavá,“ popsal Vašek s tím, že se Andrea stala i jeho klientkou.

Instruktorce nahé jógy se při finálovém výběru podlamovala kolena

Oba jsou rádi, že do pořadu šli a mohli se tam poznat. „Já jsem ze začátku váhala, protože jsem se bála stát před kamerou, mluvit před kamerou, ale nakonec jsem ráda, že jsem to zvládla, už se cítím v tomhle mnohem sebevědomější a jistější. Všichni lidé byli okolo příjemní a natáčení probíhalo v pohodové, přátelské atmosféře,“ říká Andrea.

Jejich společný díl si můžete pustit v repríze na Óčku v sobotu ve 23:15 na závěr Naked maratonu po německých verzích a ještě v neděli ve 23:00.

Happyend v Naked Attraction? Andrea s Vaškem prozradili, jestli jsou spolu

