Andrea studuje kriminalistiku, působí jako fotomodelka a při pohledu na její ladné křivky by málokdo hádal, že je i maminkou dvou dětí. Kromě toho se věnuje tantře, vede zahraniční retreaty a jako instruktorka nahé jógy pracuje s tělem i myslí bez přetvářky.
Casting na Naked Attraction
V lásce ale zatím štěstí neměla. Jak přiznala moderátorce Monice Timkové, do cesty jí vstoupili muži, kteří jí spíš ublížili, než aby ji podrželi. Takže teď hledá někoho, kdo na ni bude především hodný.
V kabinkách ji nejvíc zaujal úspěšný fitness trenér s intenzivním pohledem, hustými vlasy a výrazným tetováním přes polovinu těla. Pozornost na něj přitáhl i detail v podobě egyptské kočky, jejíž ocas vedl víc než symbolicky přes intimní místa.
Vyřazování bylo pro Andreu velice emotivní. U tantra maséra si uvědomila, že by sdílená vášeň mohla mít hlubší přesah. Nejtěžší moment ale přišel při výběru ze tří na dva finalisty. Po bolestivém loučení to Andrea neměla jednoduché ani ve finále.
Mezi poslední dva favority se dostal velký bojovník, který má za sebou dvouleté období, kdy nemohl vůbec chodit. „Bral jsem to jako výzvu - zabojovat s komplexy z vlastního těla a kdo sledoval moji přípravu, ví, že jsem udělal maximum,“ svěřil se s motivací podat přihlášku, což dlouho zvažoval a nakonec nelitoval.
Na samotném rande si Andrea se svým vyvoleným velmi notovali – smích, lehkost i plány na společnou vyjížďku na in-line bruslích naznačily, že by vzájemná chemie mohla fungovat opět i mimo studia.