Tvrdá v ringu, ostrá v seznamce. Zápasnice Alex hledá lásku v Naked Attraction

Autor:
Zápasnice MMA a svobodná matka Alexandra (24) předvede v Naked Attraction drsné tetování i propíchnuté bradavky. Hledá muže, který bude vyzrálý, bude ji brát i s dítětem a bude se s ním hodně smát.

Alexandra má za sebou několik úspěšných zápasů v organizaci RedFace. Nastoupila i do bizarního zápasu s korpulentní Lucií Kotlárovou alias Droběnkou.

Jako samoživitelka to neměla v životě jednoduché. „Zůstala jsem sama se synkem na ulici,“ svěřila se dříve v rozhovoru pro PodkastClub, proč začala s prací v erotickém průmyslu, a to nejen jako aktérka, ale i jako vizážistka a asistentka produkce. „Miluju nahotu, nahota je krásná, nikdo není stejný,“ říká Alexandra a dodává: „Na internetových seznamkách jsou kluci líní, nesnaží se a jsou samý filtr, samá maska. Ale tady přede mnou nikdo nic neschová.“

V Naked Attraction si vybírá MMA zápasnice Alex.
Alexandra se pánům ukázala zezadu.
Alexandra otestovala údery nápadníků.
Monika Timková a Alexandra v Naked Attraction
8 fotografií

V kabinkách před ní nastoupila pět mužů různých proporcí. Na velikost Alexandra moc nehledí. „Každý penis má něco do sebe, ale hlavně je důležitý ten majitel, co s ním umí,“ říká.

Jako milovnice bojových sportů se proto zaměřila především na nohy, jednomu z adeptů doporučila trochu víc tréninku, u jiného zvlášť ocenila „obrovská kulatá stehna a lýtka“ a u dalšího zas zaťaté pěsti a připravenost k boji.

Pro nápadníky si připravila fighterskou výzvu. Dostali rukavice, zaujali bojové pozice a jako správní sparring partneři mohli dát pěstí přímo proti Alex. Ta tak mohla naživo pocítit, jakou mají pánové sílu. Jejich rány pochválila, ale zkušeně přidala i kritickou poznámku, že všichni do jednoho zapomněli na krytí: „Kluci, kde mají být ty ruce? Když jde jedna rána, druhá ruka je vždycky u hlavy!“

Moderátorka Naked Attraction Monika Timková pózovala v plavkách i úplně nahá

Ve finále se tak utkali o přízeň Alexandry trenér z Benešova a dobrovolný hasič z Krkonoš. Když se před nimi ukázala nahá, neskrývali nadšení, a to nejen nad její postavou, ale i výrazným tetováním.

Vítěz byl Alexandrou naprosto uchvácen: „Je krásná, sexy, strašně se mi líbí, je sympatická a usměvavá jako já,“ těšil se na rande. Alexandra ale přiznala, že z něj má smíšené pocity, a to už před začátkem rande. Dokonce nahlas uvažovala, jak mu během nadcházející schůzky říct, že to není chlapec pro ni, aniž by mu ublížila. Jestli ji dokázal přesvědčit, uvidíte na Óčku ve středeční premiéře od 20:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, sobotu od 22:50 a neděli od 22:00.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Témata: seznamka, láska

Tvrdá v ringu, ostrá v seznamce. Zápasnice Alex hledá lásku v Naked Attraction

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.