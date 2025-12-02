Po špatné zkušenosti s partnerem se padesátnice Alena rozhodla najít muže nahá

Alena je sama už deset let. Po špatných zkušenostech z posledního vztahu se coby milovnice adrenalinové zábavy rozhodla zkusit i odvážný způsob seznamování bez oblečení. V Naked Attraction se svlékla bez problémů.

Alena má za sebou seskok padákem z výšky 3500 metrů a také moc ráda šnorchluje a jezdí na festivaly. Bohužel nemá s kým. Ve vztazích měla zatím smůlu. Partner ji podváděl, začal pít a utrácet společné peníze na nájem za alkohol a cigarety. V nahé seznamce proto hledá parťáka pro život, který by jí byl v životě oporou a sdílel s ní vzrušující zážitky, které tak ráda vyhledává.

U mužů v kabinkách si proto všímala hlavně stavby těla nebo vypracovaných nohou. Dalším důležitým faktorem z hlediska zevnějšku zúčastněných pánů bylo pro Alenu, jak o sebe ve svém věku pečují. Zajímalo ji holení v intimních partiích i úprava nehtů. Jinak měla podmínku, aby byl její nový partner usměvavý, aby si i ve zralejším věku zachoval klukovskou hravost, a také aby mu to pořád pálilo. To se ověřilo díky rychlému testu — pánové museli v barevných boxech složit správné barvy na Rubikovce.

Překvapivě se do finále probojoval sympatický gentleman, který se přiznal, že má strach z výšek, což neodpovídalo Alenině touze po adrenalinu. Je to ovšem milovník tance a Alenka má hudbu velice ráda. Proti němu ale stáli motorkář a lodník v jedné osobě, který Alence nabídl plavbu až do Hamburku a taky bývalý záchranář francouzského původu, který se věnuje učení francouzštiny.

Naši epizodu jsme sledovali spolu, říká nejstarší pár Naked Attraction

Na prvním oblečeném rande se motivovaná Alenka vrhne do seznamování stejně po hlavě, jako když skákala z letadla. Shodnou se na oblibě cestování i orálního sexu. Rýsuje se dokonce společná sauna u Vltavy anebo bowling skupiny Nezadaní Pražáci, kde by se Alenka ráda ukázala. Nebude to na dotyčného moc rychlý start? Nechá se přesvědčit na pokračování slibně načatého večera, nebo hodí zpátečku? Uvidíte v premiéře na Óčku ve středu od 22:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, v sobotu od 23:00 a v neděli od 23:15.

„Nejlepší epizoda, co jsme zatím viděly. Mega jsme se bavily, Alenka je velmi sympatická, vybrala si dalšího sympatického muže, hodně nás bavilo i to rande,“ shodly se Terezie a Zuzana, představitelky populárního podcastu o sexu, vztazích a intimitě Vyhonit ďábla. „Je osvěžující, že ti lidé, i když nemají instagramová těla, se nebojí odhalit, přijdou sebevědomě, a neberou to jako svou nevýhodu,“ všímají si toho, že pořad vnáší protiváhu ke kultu mládí a tělesné dokonalosti. A dodaly: „Těla, která vidíme v Naked Attraction jsou častější, než co vidíme v Love Islandu a podobných reality shows.“

Obě podcasterky se ve středu objeví v pořadu Naked Warm Up, ve kterém Vítek Zach se svými hosty před premiérou rozebírá aktuální epizodu.

