Je Den ženského orgasmu. Poznáte v kvízu, které herečky se svlékly před kamerou?

20. dubna 2014
Německá topmodelka Heidi Klumová (52) se vrací do 21. řady modelkovské soutěže Project Runway. V otevřeném rozhovoru promluvila o svém manželství s výrazně mladším partnerem, mateřství a popsala, jak...
Britská televizní stanice Channel 4 nedávno odvysílala dokument o pornoherečce a bývalé hvězdě OnlyFans s názvem 1000 mužů a já: Příběh Bonnie Blue. Spousta diváků prý zděsila přílišná názornost a...
Bývalá manželka Elvise Presleyho byla tento týden spatřena v Los Angeles s vážným výrazem v obličeji. Osmdesátiletá herečka Priscilla Presleyová byla silně nalíčena, tvář měla přepudrovanou velmi...
Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) začíná být více aktivní na sociálních sítích. Nedávno se tam vrátila po čtyřleté přestávce. Nyní na Instagramu ukázal snímky ze svých výletů po světě.
Tvůrci nového seriálu o Harrym Potterovi, který by měl mít premiéru v roce 2027, nedávno ukázali hlavního hrdinu v první den natáčení. Dominic McLaughlin, jenž hraje mladého čaroděje, drží klapku a...
Pravého otce nikdy nepoznal, svou nejslavnější roli upřímně nesnášel a dostal pokutu za sex na veřejnosti. Co ještě skrýval Alec Guinness, třetí nejslavnější britský herec?
Pro většinu hereček není problém svléknout se před kamerou. Některé dokonce dokážou předvést vyvrcholení tak věrohodně, že divák občas neví, jestli to bylo jenom hrané. U příležitosti Dne ženského...
Šest řad seriálu, dva filmy a tři řady pokračování. Příběh Carrie Bradshawové je po téměř 40 letech u konce. Tvůrce seriálu A jak to bylo dál… Michael Patrik King oznámil, že třetí série spin-offu...
Catherine Zeta-Jonesová se role Morticie Addamsové v seriálu Wednesday neujala jen proto, aby rozdávala chladné pohledy. Herečka se v očekávané druhé sérii naplno vrátila ke svým muzikálovým kořenům...
Je pohublý, unavený, ale sluší mu to. Vojtěch Kotek dotočil druhou řadu Zrádců, kterou Prima začne vysílat v televizi už začátkem září a „maká“ na novém projektu. Právě ten ho tak vysiluje, že...
Zpěvačka Kelly Clarksonová (43) prožívá těžké chvíle. Její bývalý manžel Brandon Blackstock, s nímž má dvě děti, tento týden zemřel ve věku 48 let. Zprávu oznámila jeho rodina na sociální síti....
Zpěvák Stanislav Hložek (70) zavzpomínal na své začátky, legendární písně a zážitky s auty. S nimi má prý kamarádský vztah, dokonce je vždy pojmenovává. Promluvil také o synovi Matyášovi, vítězi...
Andrea Růžičková přijala nabídku, která potká herce nejspíš jenom jednou za život a ještě ne každého. V novém primáckém seriálu Polabí hraje matku neslyšícího chlapce, s nímž se dorozumívá znakovou...
Alena Šeredová tráví čas s rodinou v Itálii, kde žije, ale také ve Španělsku. Fotky pětileté dcery Vivienne, které sdílela na Instagramu, strhly lavinu chvály a srdíček. Jen na jednom se fanoušci...
Mají za sebou natáčení reklam, točili také vlastní animované i hrané snímky. Přestože se zdálo, že vnuci Libuše Šafránkové (†68) a Josefa Abrháma (†82) budou spíše za kamerou, vyzkoušeli si i role...
V prvním ročníku soutěže Česko hledá Superstar skončil na třetím místě. Slibně nastartovanou hudební kariéru ale převálcovala řada skandálů a problémy s drogami. Čtyřicítku slaví jako jiný člověk. S...
Když v roce 2014 obletěla svět jeho policejní fotografie, nikdo nečekal, že se Jeremy Meeks (41) stane během pár měsíců hvězdou přehlídkových mol. Bývalý člen gangu byl tehdy zatčen za nelegální...