Je Den ženského orgasmu. Poznáte v kvízu, které herečky se svlékly před kamerou?

Autor:
  15:19
Pro většinu hereček není problém svléknout se před kamerou. Některé dokonce dokážou předvést vyvrcholení tak věrohodně, že divák občas neví, jestli to bylo jenom hrané. U příležitosti Dne ženského orgasmu, který se slaví 8. srpna, můžete otestovat, jestli víte, které slavné krásky se ve filmech a seriálech svlékly pro natáčení intimních scén. Najdete je i v bohaté galerii.
William Baldwin a Sharon Stone ve filmu Někdo se dívá (1993)

William Baldwin a Sharon Stone ve filmu Někdo se dívá (1993) | foto: Profimedia.cz

Nicole Kidmanová v seriálu Úplně cizí lidé (2021)
Nicole Kidmanová a Harris Dickinson ve filmu Babygirl (2024)
Michael Douglas a Sharon Stone ve filmu Základní instinkt (1992)
7
57 fotografií

Kliknutím zde otevřete kvíz na téma herečky, které se odhalily na filmovém plátně

20. dubna 2014
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

V padesáti život nekončí, říká Heidi Klumová. Modelka promluvila o nahotě i sexu

Německá topmodelka Heidi Klumová (52) se vrací do 21. řady modelkovské soutěže Project Runway. V otevřeném rozhovoru promluvila o svém manželství s výrazně mladším partnerem, mateřství a popsala, jak...

Fanoušky šokoval dokument o sexuální rekordmance Bonnie. Připomíná jim porno

Britská televizní stanice Channel 4 nedávno odvysílala dokument o pornoherečce a bývalé hvězdě OnlyFans s názvem 1000 mužů a já: Příběh Bonnie Blue. Spousta diváků prý zděsila přílišná názornost a...

Priscilla Presleyová vyrazila k soudu. Vypadala prý jako hororový Joker

Bývalá manželka Elvise Presleyho byla tento týden spatřena v Los Angeles s vážným výrazem v obličeji. Osmdesátiletá herečka Priscilla Presleyová byla silně nalíčena, tvář měla přepudrovanou velmi...

Charlotte Gottová si užívá ve světě. Ukázala fotky z pláže, Paříže i Barcelony

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) začíná být více aktivní na sociálních sítích. Nedávno se tam vrátila po čtyřleté přestávce. Nyní na Instagramu ukázal snímky ze svých výletů po světě.

Nejen Harry Potter. Tvůrci seriálu ukázali v kostýmu i další oblíbenou postavu

Tvůrci nového seriálu o Harrym Potterovi, který by měl mít premiéru v roce 2027, nedávno ukázali hlavního hrdinu v první den natáčení. Dominic McLaughlin, jenž hraje mladého čaroděje, drží klapku a...

Hvězdné války měl za hovadinu. A právě za to vydělal filmový Jedi Alec Guinness balík

Premium

Pravého otce nikdy nepoznal, svou nejslavnější roli upřímně nesnášel a dostal pokutu za sex na veřejnosti. Co ještě skrýval Alec Guinness, třetí nejslavnější britský herec?

8. srpna 2025

Je Den ženského orgasmu. Poznáte v kvízu, které herečky se svlékly před kamerou?

Pro většinu hereček není problém svléknout se před kamerou. Některé dokonce dokážou předvést vyvrcholení tak věrohodně, že divák občas neví, jestli to bylo jenom hrané. U příležitosti Dne ženského...

8. srpna 2025  15:19

A jak to bylo dál… po třetí sérii končí. Carrie Bradshawová se loučí naposledy

Šest řad seriálu, dva filmy a tři řady pokračování. Příběh Carrie Bradshawové je po téměř 40 letech u konce. Tvůrce seriálu A jak to bylo dál… Michael Patrik King oznámil, že třetí série spin-offu...

8. srpna 2025  13:05

Zeta-Jonesová ve Wednesday zpívá. A nebyl to záměr, i když má Oscara za Chicago

Catherine Zeta-Jonesová se role Morticie Addamsové v seriálu Wednesday neujala jen proto, aby rozdávala chladné pohledy. Herečka se v očekávané druhé sérii naplno vrátila ke svým muzikálovým kořenům...

8. srpna 2025  12:48

Je to masakr, říká Vojtěch Kotek, který začal farmařit a ztrácí váhu

Je pohublý, unavený, ale sluší mu to. Vojtěch Kotek dotočil druhou řadu Zrádců, kterou Prima začne vysílat v televizi už začátkem září a „maká“ na novém projektu. Právě ten ho tak vysiluje, že...

8. srpna 2025  11:04

Zemřel exmanžel zpěvačky Kelly Clarksonové. Bylo mu 48 let

Zpěvačka Kelly Clarksonová (43) prožívá těžké chvíle. Její bývalý manžel Brandon Blackstock, s nímž má dvě děti, tento týden zemřel ve věku 48 let. Zprávu oznámila jeho rodina na sociální síti....

8. srpna 2025  9:08

Stanislav Hložek zavzpomínal na „podraz“ s filmem Slunce, seno a pár facek

Zpěvák Stanislav Hložek (70) zavzpomínal na své začátky, legendární písně a zážitky s auty. S nimi má prý kamarádský vztah, dokonce je vždy pojmenovává. Promluvil také o synovi Matyášovi, vítězi...

8. srpna 2025

Zamiloval se do mě neslyšící kluk a já nevěděla co s tím, říká Andrea Růžičková

Andrea Růžičková přijala nabídku, která potká herce nejspíš jenom jednou za život a ještě ne každého. V novém primáckém seriálu Polabí hraje matku neslyšícího chlapce, s nímž se dorozumívá znakovou...

8. srpna 2025

Sexy máma Šeredová: miliardář, krásná dcera a luxusní prázdniny

Alena Šeredová tráví čas s rodinou v Itálii, kde žije, ale také ve Španělsku. Fotky pětileté dcery Vivienne, které sdílela na Instagramu, strhly lavinu chvály a srdíček. Jen na jednom se fanoušci...

7. srpna 2025  13:39

Herecké geny nezapřou. Vnuci Šafránkové a Abrháma jdou ve šlépějích prarodičů

Mají za sebou natáčení reklam, točili také vlastní animované i hrané snímky. Přestože se zdálo, že vnuci Libuše Šafránkové (†68) a Josefa Abrháma (†82) budou spíše za kamerou, vyzkoušeli si i role...

7. srpna 2025  12:28

Od Superstar přes drogy a skandály až po souboj v kleci. Sámer Issa slaví 40

V prvním ročníku soutěže Česko hledá Superstar skončil na třetím místě. Slibně nastartovanou hudební kariéru ale převálcovala řada skandálů a problémy s drogami. Čtyřicítku slaví jako jiný člověk. S...

7. srpna 2025  11:13

Od virální fotky k druhé šanci. Co dnes dělá „nejkrásnější“ zločinec Meeks

Když v roce 2014 obletěla svět jeho policejní fotografie, nikdo nečekal, že se Jeremy Meeks (41) stane během pár měsíců hvězdou přehlídkových mol. Bývalý člen gangu byl tehdy zatčen za nelegální...

7. srpna 2025  9:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.