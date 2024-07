Život Nadi Urbánkové byl plný vzletů i pádů. Přesto nikdy nespadla na dno

Snažila se, ale viděla jen pobavené obličeje, jak si něco špitají. A nebyly to jen tak ledajaké obličeje. Za klavírem seděl Jiří Šlitr, v hledišti Jiří Suchý nebo režisér Ján Roháč. V 60. letech byste nenašli větší ikony. Se zatnutými zuby dozpívala a pak chtěla se slzami na krajíčku utéct. Když Naďa Urbánková poprvé stanula na scéně divadla Semafor, nedopadlo to vůbec dobře. Nebo si to alespoň myslela. Ale pěkně popořádku.

Manažer americké hvězdy Dolly Parton jí dokonce přemlouval, aby v Americe zůstala, že z ní během jednoho roku udělá hvězdu. Jenže komunističtí pozorkové, kteří na žádném takovém zájezdu na Západ nemohli chybět, rázně zavrtěli hlavou.