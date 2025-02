Netušila jsem, že si s Kaiserem beru i Lábuse, říká Naďa Konvalinková

Naďa Konvalinková se za Oldřicha Kaisera provdala v roce 1980. „Netušila jsem, že když si beru Kaisera, že si beru i Lábuse,“ říká herečka. Nečekala ani to, že se celý svatební obřad zvrhne v jednu velkou taškařici. „Já jsem romantik, netušila jsem, že si beru recesistu. Já jsem vstupovala na Staroměstskou radnici za zvuků fanfár z býčích zápasů. A tak to manželství taky vypadalo,“ říká Konvalinková.

„Jen jsme vešli, někdo se na nás vrhnul a oblíkli nás do takových vězeňských košil. Já měla růžovobílou a Oldřich modrobílou. Pak našeho svědka Jiřího Lábuse někdo spoutal, takže se podepisoval s rukama za zády. Pak tam vtrhla Jarka Hanušová s pokaděným miminem, strčila ho Oldřichovi a řvala: Ty vrahu, proč jsi nás opustil,“ popsala Konvalinková průběh obřadu.

Tím to ovšem nekončilo. „Do toho tam přišli číšníci z restaurace naproti a říkali: Pane Kaiser, zaplaťte těch pět tisíc, co jste u nás včera prochlastal s tou prsatou brunetou. Náš oddávající měl navíc vadu řeči a v sále plném herců byl nervózní a zhoršilo se mu to. Do toho někdo pustil Osudovou a ten poslanec strhl tu šerpu a řekl, že nás oddávat nebude,“ vzpomíná.

„Tak ani nevím, jestli jsme byli svoji,“ dodává Konvalinková, která byla za Oldřicha Kaisera provdaná do roku 2005 a má s ním dceru Karolínu.

S Kaiserem a Lábusem byly podle Konvalinkové skvělá trojka. „A trvá dodnes, na Vánoce chodí pořád,“ říká herečka, která dostala roli v novém seriálu Polabí. Zahraje si v něm s Václavem Vydrou. „Seznámíme se v nemocnici, pravděpodobně oba po mrtvici. On už trošku zapomíná, takže mě pozve domů, a pak řekne, že mě nezná, co tam dělám,“ prozradila herečka zápletku.