Naďa Konvalinková se čtrnáct dní nemyla v naději, že se vyléčí

Mají ji rádi všichni. Protože je milá, vlídná, smíšek a pozitivní. Ovšem je i nepoučitelná a tudíž byla celý svůj život vděčným terčem dua Kaiser – Lábus. Už její svatba s Oldřichem Kaiserem byla aktem, jaký Staroměstská radnice do té doby nezažila a nejspíš ani nezažije. Budoucí novomanželé do budovy vstupovali za zvuků fanfár z býčích zápasů, přičemž během obřadu jim hrála Osudová.

Ženich si před polibkem nastříkal do úst sprej na boty, aby měl svěží dech, z čehož mu bylo následně špatně. Lábusovi někdo po příchodu spoutal ruce a když měl coby svědek podepsat příslušné dokumenty, nebylo možné najít klíče od jeho pout. Do toho řvala Jarka Hanušová s miminem v náručí na Kaisera: „Proč jsi nás, ty hajzle, opustil?“ a číšníci z nedaleké vinárny vymáhali na herci nezaplacenou útratu.

Nelze se tudíž divit, že úředník toho měl dost a postavil si hlavu, že je neoddá. Oldovi kolegové se přišli pobavit na jeho účet. Někteří to brali jako odplatu za to, co jim sám kdysi provedl a Nadiny sny o romantické svatbě tak vzaly za své.

Dnes už jsou manželé od sebe, ale zůstali přáteli, byť křtu životopisné knihy Radovánky Nadi Konvalinkové, v níž herečka s Patrikem Rozehnalem vzpomíná na to nejvtipnější, co jí během života potkalo, se Kaiser nezúčastnil. Zato přišel Jiří Lábus, Iva Hüttnerová, Libuše Švormová a další její přátelé včetně herce a bývalého televizního hlasatele Jiřího Ptáčníka.

„Naděnka umí posílat energii. Když nastane situace, že někdo z nás je nemocný nebo ho čeká něco zásadního a poprosí ji, aby ho ochránila, tak se tak stane. Jednou jsem ji o to požádal i já. Utěšovala mě: Neboj, neboj, to bude dobré. Tak jsem se ptal, jak to provede. A ona: Já si takhle vezmu ruku, představím si tě, jak ležíš v posteli a pošlu ti energii, která tě ten další den ochrání a taky ti dodá invenci. Tak si říkám, to je báječné. Nastala ta situace, všechno skončilo dobře a já volám Nadě: Ty jsi úžasná, ono to zafungovalo, to bylo opravdu prima! A ona: Ježíšmarjá, já jsem se včera picla a úplně na tebe zapomněla,“ vypráví Ptáčník.

Úsměvné vzpomínky má i Iva Hüttnerová, která se s Naďou zná od studentských let. „Hrozně se mi líbila, už když hrála v DISKu a nejvíc jsme toho spolu zažily, když jsem byla v angažmá v divadle v Karlových Varech. Naďa tam jednou v létě přijela na filmový festival, tak jsme se sešly a tak hezky si povídaly, že prošvihla velmi významnou prezentaci filmové premiéry, kvůli které tam jela,“ směje se herečka. „Naďa má smysl pro humor a umí si ze sebe udělat srandu. Ale noblesně, nikdy není trapná. Takhle vtipných a statečných žen jako ona, je málo.“

Na rozdíl od své kolegyně je ale Iva nohama na zemi, takže nikdy po Nadě žádnou energii posílat nechtěla. „Já už tohle znám od Květy Fialové, se kterou jsem taky hrála v divadle a k těmto věcem jsem velmi skeptická. Jsem úplně jiný typ člověka. Co nevidím, tomu nevěřím. Spíš jsem praktická, ezoterika vůbec není můj svět,“ říká.

Racionálně uvažuje i herec Antonín Procházka, jenž Naďu společně s Petrem Nárožným obsadil do komedie S Tvojí dcerou ne, kterou sám napsal i režíroval. „Naďa je naprostá profesionálka, bezvadná, příjemná, moc fajn. A mě už baví dělat jenom s takovými lidmi,“ vyznal se. A pak pojmenoval, co je pro herečku typické. „Naďa celý život, co ji znám, hubne. A její diety jsou opravdu zvláštní. Třeba, že spolkne malou pilulku a může sníst klidně i kachnu. Vždycky zaplatí pár tisíc za nějakou radu a někdy i naletí. Jednou se čtrnáct dní nemyla a my kolem ní chodili a zacpávali si nos,“ šokoval.

Ztráta kil byl možná vedlejší efekt, v tomto případě však šlo o léčebnou kůru, kterou Naďa podstoupila v naději, že se zbaví artrózy v kolenech. Od jistého duchovního z Mongolska dostala balíček bylin, které si vařila v jehněčím vývaru a navíc se po celou dobu nesměla mýt. „Lama mi povolil jen lehké otření vlhkou žínkou na některých partiích těla, ale jinak nic,“ upřesňuje ve své knize. Petr Nárožný prý bědoval: „Vždyť jsme v té hře spolu v posteli.“ Ale Naďa údajně spíš voněla jako zahrada, tak se to dalo přežít.

Naďa Konvalinková na křtu své knihy Radovánky Nadi Konvalinkové (26. března 2025)

Další dieta byla taky bizarní. A drahá, proto do ní šla se svojí dnes už zesnulou kamarádkou Květou Fialovou napůl. Měly za nemalé peníze obdržet koření, po kterém zhubnou. Přišla jim na dobírku kniha diet, které už všechny znaly a mnohé na vlastní kůži vyzkoušely a pytlíčky s paprikou, kmínem, majoránkou, pepřem… Ze zvědavosti nakoukly do publikace a tam je zaujala pasáž: Najděte si ve svém bytě tichý kout. Postavte do něj zrcadlo. Svlékněte se do naha, koukejte se na sebe a zvykněte si! „Každé ráno jsem pak volala Květě: Tak co, už jsi nahá a stojíte s Hášou (manžel Květy Fialové – pozn. red.) posypaní paprikou před zrcadlem a hubnete?“ vzpomíná Konvalinková.

Ale jakkoliv komukoliv naletěla, na dlouho ji to nevykolejilo. „Když se na svět budete dívat tragicky, tak také takový bude. Naopak, pokud dokážete pohlédnout na cokoliv s nadsázkou, bude vše jasnější, veselejší a bude vám dobře. Nikdy vás nesmí to negativní převálcovat, nenechte se potopit,“ radí Naďa Konvalinková a podle toho i žije.