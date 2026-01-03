Jaký jste měla rok?
Bohatý. Ve vinohradském divadle jsem nazkoušela dvě nádherné inscenace. Hanu od Aleny Mornštajnové, která má ohromný úspěch, Andrejka Elsnerová byla za roli v ní dokonce nominovaná na Thálii. A potom francouzskou pohádkovou hru od Jeana Giraudouxe Ondina, která bude mít premiéru v lednu. Mám tedy za sebou dvě moc hezké práce, které mě těší a naplňují a za které jsem nesmírně vděčná.
Když jí docházely peníze a už uvažovala, že bude muset dům prodat, zdál se jí sen o tom, že by měla nakoupit akcie. Přitom ona akciovým trhům vůbec nerozumí. Ale ten sen se opakoval a byl natolik intenzivní, že šla a akcie koupila.