Na tohle všichni čekali. Co řekla Daniela Brzobohatá na pravdu o zrádkyni Mie?

Petra Škraňková
  14:15
Daniela Brzobohatá si užila roli zrádce ve stejnojmenné reality show, ale lhaní a předstírání bylo někdy nad její síly. Své spoluhráčce Mie však skálopevně věřila. Jak jí bylo, když se dozvěděla její pravou identitu? Pokud show sledujete na Primě, nečtěte dál. Následující řádky odhalují, co se stalo v předposlední epizodě, která se vysílala v neděli na prima+.

Těsně před branami finále zůstala Daniela Brzobohatá v reality show Zrádci 2. V nedělní předposlední epizodě vypadala, že sílící podezření ostatních hráčů na to, že je zrádkyní, nesla lehce.

Dokonce svou spoluhráčku Miu utěšovala, aby se z toho nehroutila a také pro ní hlasovala. „Vždyť je to jen hra,“ brala situaci s nadhledem.

Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi

Poté, co ji tři spoluhráči označili za možného zrádce a Mia se k nim přidala, diváci s napětím čekali, jak bude reagovat, až se dozví pravdu.

Nejdříve se moderátorka dozvěděla o skutečném povolání Mii. „Mia není lektorkou jógy, pracuje jako vyšetřovatelka zvlášť závažných trestných činů,“ přečetla si z dopisu. A pobavilo ji to. „Takže já už jsem se s ní domluvila, že s ní budu cvičit jógu?! A jak to, že má tak skvělou postavu?“ prohlásila pobavená Daniela.

Vzápětí si vybavila situaci, která jí kolem Mii připadala podezřelá: „Je pravda, že když jsme někde na něco čekali a ona tam začala asi s dvěma nebo třema klukama cvičit pozdrav slunci, tak jsem si říkala, že bych od jogínky očekávala ještě větší pružnost, když říkala, že cvičila až pět hodin denně.“

Zkušená kriminalistka je ve Zrádcích na Miu krátká. Nemám jedinou stopu, zoufá si

Fakt, že tvořila dvojici zrádců se zkušenou kriminalistkou, brala jako poctu. „Chci říct, že jsem se chtěla pochválit, že jsem měla takové štěstí být v kroužku a v partnerství s vyšetřovatelkou zvlášť závažných trestných činů. Hustý. To je super,“ vypadala potěšeně.

Ovšem pak dostala do ruky druhý dopis. A ten jí skutečně vyrazil dech. Když ji Mia naverbovala do svého týmu, Daniela se jí ptala, jak dlouho už je zrádkyní. Ona nepřiznala, že od začátku, ale zalhala, že ji naverboval Marek. Daniela pak svou spoluhráčku velmi hájila, protože jí věřila.

Zvrat ve Zrádcích. Mia není tím, za koho se vydává
Daniela Brzobohatá v show Zrádci 2 vypadla těsně před finále.
Předposlední epizoda reality show Zrádci 2. Vlevo právnička Anička, vpravo policejní komisařka Věra, zvaná Mia.
Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.
11 fotografií

„Vzhledem k tomu, že na ní není zrnko pochybnosti, má velkou šanci to vyhrát. Mia byla velmi aktivní, všechny obíhala a informace sbírala. Jasně, převlíkla kabát a teď jí to taky nedělá dobře, že musí ostatním lhát, ale na druhou stranu ona tu hru hraje poctivě,“ tvrdila.

Když si ovšem přečetla, že Mia je zrádkyní od začátku, byla evidentně zaskočená. „Mia do hry vstoupila,“ přečetla nahlas a následovala dlouhá pauza, jako by nemohla věřit tomu, co je napsáno dál. „Jako zrádce??“ nevěřila vlastním očím.

Kdo vyhraje Zrádce? Finále druhé řady bude současně na Primě, Prima+ i v kině

Více reakcí bonusový díl na placené platformě prima+ neobsahuje. Celou pravdu o své nejbližší spoluhráčce Mie se moderátorka Daniela Brzobohatá dozvěděla až na samém konci Rozhovoru po vypadnutí na prima+.

Na finále si všichni diváci počkají do neděle 30. listopadu. Diváci placeného kanálu prima+, kteří jsou ve sledování napínavé detektivní hry o týden napřed, se v neděli 23. listopadu budou muset spokojit se speciálním bonusovým dílem, který rekapituluje předcházející epizody.

