Jedna moje kolegyně, která dobře zná vaše filmové role, mi o vás řekla: „Umí stejně dobře zahrát drsňáka jako ňoumu.“ To je pěkná charakteristika vašeho umění, co říkáte?
Je pravda, že se snažím měnit charaktery svých rolí a pečlivě si je vybírám. Mám rád různorodé a kontroverzní postavy, které se pohybují na hraně. Lidi se mě někdy ptají, proč hraju takové extrémy. Moje odpověď je jednoduchá – protože chci a protože to má význam. Každou postavu taky potřebuju předem chápat, jako herec si ji musím obhájit. Ale to neznamená, že když hraju vraha, tak ho tím obhajuju. Samozřejmě je rozdíl v mojí herecké obhajobě filmové postavy a konkrétního člověka.
Když jsem líčil, jak jsme pracovali se zvířaty, odsuzovali mě, že jsem vrah. Tak jsem se s pláčem vrátil domů k mámě. Později mi kladla na srdce: „Nezabudni, z ktorej riti si vyšiel!“