Myslel jsem, že mám na Straku moc hodnej obličej, roli mi nejdřív nedali, říká Kocek

Maxmilián Kocek. Už ve dvaceti dobře ví, jak nevyzpytatelné povolání si zvolil. V sedmnácti přišel nadšeně domů: „Mami, budu v televizi! Teď s e m i rozjede kariéra!“ Po prvním úspěchu ale obcházel castingy – a nic m u nevycházelo. Jeho příběh, jak s e pak dokázal p oprat o velkou roli sériového vraha Straky, je inspirující. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jan Malinda
  20:00
Už ve dvaceti letech herec Maxmilián Kocek dobře ví, jak nevyzpytatelné povolání si zvolil. V sedmnácti přišel nadšeně domů: „Mami, budu v televizi! Teď se mi rozjede kariéra!“ Po prvním úspěchu ale obcházel castingy – a nic mu nevycházelo. Jeho příběh, jak se pak dokázal poprat o velkou roli sériového vraha Straky, je inspirující.

Vzhledem působíte velmi mladě. Nezlobíte se, že bych vám nehádal vašich dvacet let?
Nezlobím, s mladistvým vzhledem jsem míval osobní problém hlavně na základce, kdy jako sedmák, osmák jdete do puberty a začínáte se zajímat o holky. Jenže jak holky dospívají dřív než kluci, tak se naše spolužačky zajímaly o deváťáky.

Což je biologická osudovost, kterou před námi neprolomila žádná generace.
Jenže... Jak jsem začal dělat herectví, zjišťoval jsem, jakou přednost s mladší tváří mám mezi vrstevníky, kteří vypadají i trošku starší, než jsou. Protože: komu dají přednost režiséři hledající starší tvář? Zkušenějšímu staršímu herci. Já ale můžu hrát i mladší postavy, než reálně jsem, což je pro film výhoda.

Myslím, že umělá inteligence může ohrozit herce v reklamě a dabingu. Ještě víc skladatele.

Maxmilián Kocek. Už ve dvaceti dobře ví, jak nevyzpytatelné povolání si...

Už ve dvaceti letech herec Maxmilián Kocek dobře ví, jak nevyzpytatelné povolání si zvolil. V sedmnácti přišel nadšeně domů: „Mami, budu v televizi! Teď se mi rozjede kariéra!" Po prvním úspěchu ale...

8. ledna 2026

