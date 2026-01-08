Vzhledem působíte velmi mladě. Nezlobíte se, že bych vám nehádal vašich dvacet let?
Nezlobím, s mladistvým vzhledem jsem míval osobní problém hlavně na základce, kdy jako sedmák, osmák jdete do puberty a začínáte se zajímat o holky. Jenže jak holky dospívají dřív než kluci, tak se naše spolužačky zajímaly o deváťáky.
Což je biologická osudovost, kterou před námi neprolomila žádná generace.
Jenže... Jak jsem začal dělat herectví, zjišťoval jsem, jakou přednost s mladší tváří mám mezi vrstevníky, kteří vypadají i trošku starší, než jsou. Protože: komu dají přednost režiséři hledající starší tvář? Zkušenějšímu staršímu herci. Já ale můžu hrát i mladší postavy, než reálně jsem, což je pro film výhoda.
Myslím, že umělá inteligence může ohrozit herce v reklamě a dabingu. Ještě víc skladatele.