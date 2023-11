Mykytenko ukázala nová prsa. Bolelo to, měla jsem otočené implantáty, říká

„Moje první fotečka po reoperaci prsou. Dnes je to přesně dva měsíce a dva dny a upřímně, jsem velmi spokojená. Myslím, že jsem si vybrala dobře kliniku a všichni nahoře mě podpořili, aby vše dopadlo dobře a aby se dařilo i hojení,“ svěřila se Natália Mykytenko na Instagramu.

Hvězda reality show Svatba na první pohled (2020) původem z Ukrajiny v minulosti popsala, že celý rok po první plastické operaci prsou ji bolelo pravé ňadro.

„Byla jsem s tím na sonu, kde mi řekli, že bych měla navštívit nějakou kliniku. Až na třetí klinice mi zjistili, že mám otočený implantát. Vůbec nevím, jak se to mohlo stát,“ svěřila se zdravotní sestra ze soukromé zubní kliniky a příležitostná fotomodelka s tím, že jeden z odborných lékařů později zjistil, že má nesprávně otočený i druhý silikon.

O zvětšení prsou snila Natálie dlouhé roky. „Bohužel nemám takový výstřih, jaký bych chtěla, nemohu nosit určité kousky oblečení, kde by se hodilo vyjít si bez podprsenky a s plným dekoltem. K tomu mi dost skáče moje hmotnost, takže i prsa to odnášejí. Ráda bych už stále jednu určitou velikost. Určit bych chtěla plný dekolt. Líbí se mi velká prsa. Když už, tak ať to stojí za to,“ popsala před plastickou operací v roce 2021.

V reality show Svatba na první pohled dávalo trio odborníků dohromady soutěžící na základě výsledků psychologických testů a DNA. Všichni účastníci prošli také čichovým testem a testem atraktivity.

Františkovi a Natálii, ale ani dalším soutěžícím z první řady televizní seznamky vztah nakonec nevyšel. Experiment, při kterém se partneři vidí poprvé až na své vlastní svatbě, skončil fiaskem pro všech osm nešťastníků. Všechny čtyři páry se nakonec rozešly s tím, že partneři si nejsou souzeni, nerozumí si nebo se fyzicky nepřitahují.

Ve Svatbě na první pohled se kromě blondýnky Natálie proslavila například také – podle slov odborníků z pořadu – „dominantní sexuální dračice“ Romana Boukalová. Ta si letos nechala výrazně zvětšit rty a schytala kritiku.

Diváci si v show oblíbili také pár, který tvořila Štěpánka „Fiona“ Hadenová a kuchař Pavel „Shrek“ Dlesk. I oni se však nakonec rozešli.

VIDEO: Natálie a František v show Svatba na první pohled (2020):