Zemřel bývalý bubeník kapely My Chemical Romance, tělo našli po měsíci

Tělo Boba Bryara, které bylo podle zdroje webu TMZ již ve značném stadiu rozkladu, objevili v úterý 26. listopadu v domě muzikanta zaměstnanci služby Animal Control. Ti přijeli na místo kvůli stížnostem sousedů, kteří vypověděli, že v domě už celé dny vyjí a bez přestání štěkají psi.

Úřady předběžně vyloučily možnost cizího zavinění s tím, že žádné známky násilí ani krádeže nebyly zatím zjištěny.

Bob Bryar, který se v posledních letech stal velkým podporovatelem Donalda Trumpa, se svým sledujícím ozval naposledy 4. listopadu. Na sociálních sítích zveřejnil několik příspěvků.

Jeden z nich obsahoval pouze slovo TULSI, což je možný odkaz na bývalou kongresmanku Tulsi Gabbardovou, kterou Trump nedávno nominoval na pozici šéfky tajných služeb. Tento tajemný vzkaz nyní fanoušci rozebírají a vymýšlejí různé konspirační teorie o tom, co se muzikantovi stalo a proč zemřel.

V kapele My Chemical Romance, která patří mezi jedny z nejznámějších zástupců žánru emo, působil bubeník od roku 2004 Bryar, nahrál ikonická alba jako The Black Parade nebo Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys.

V roce 2010 se ve zlém rozešel se zbylými členy kvůli častým roztržkám a nemožnosti domluvit se na dalším hudebním směřování kapely. Ještě čtyři roky poté se věnoval muzice, pak se zcela stáhl z veřejného světa a začal se zabývat prodejem realit.

Velmi se také angažoval v oblasti záchrany zvířat a pomáhal v útulcích. V roce 2022 prodal své oblečení z turné The Black Parade a výtěžek použil na financování záchranných zvířecích center v Floridě a Jižní Karolíně.

Bryar v minulosti v rozhovorech několikrát mluvil o sebevražedných sklonech, které začal mít poté, co odešel z kapely. Před deseti lety se svěřil s tím, že bere antidepresiva a silné léky proti úzkostem „Jsem na mnoha různých prášcích, takže se teď občas cítím o trochu líp, ale pořád mě to všechno každý den štve. Nedávno mi řekli, že už se nevrátím,“ napsal tehdy na Twitter.

My Chemical Romance vznikli v roce 2001 v New Jersey, kapelu založili zpěvák Gerard Way a první bubeník Matt Pellissier. V roce 2013 se skupina rozpadla, o šest let později se ale její členové dali znovu dohromady.

Kapela se k úmrtí svého bývalého člena zatím nevyjádřila.