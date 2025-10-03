Před 30 lety se poprvé hrál Dracula. Psali, že to bude propadák, vzpomíná Sidovský

„Dnes je to 30 let, co se poprvé hrál muzikál Dracula. Premiéra byla o deset dní později. Naše vítězná cesta začala 3. října 1995 a jsem dodnes vděčný Richardu Hesovi a Egonu Kulhánkovi, že mě tenkrát vzali na palubu. Společně jsme už spolupracovali na úspěchu West Side Story v Hudebním divadle Karlín, Dracula byl ale přeci jen něco jiného,“ začal Sidovský svůj příspěvek.
Na muzikálu se pracovně potkal s Karlem Svobodou, Zdeňkem Borovcem, Theodorem Pištěkem, Jozefem Bednárikem nebo s Danielem Dvořákem, se spoustou herců, tanečníků a zpěváků, z nichž mnozí dodnes patří k jeho přátelům, jako například Vendula Pizingerová a Monika Absolonová.
„Hráli jsme osmkrát týdně před plným hledištěm s kapacitou tisíc pět set diváků. Dovedete si to představit? Je to jako bychom dvakrát měsíčně vyprodali O2 arenu po dobu tří let. Takový to byl úspěch. Samozřejmě, jsme v Česku, takže se po prvním představení ozvaly posměšné hlasy, někteří kritici psali, že to bude propadák. Znám to od 4 Tenorů, když jsme před osmi lety začínali – je dobré si počkat, protože kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe,“ zmínil také uskupení, kde zpívají Marian Vojtko, Jan Kříž, Pavel Vítek a Michal Bragagnolo.
„Z Draculy se stala česká muzikálová klasika, fenomén, který plní sály ještě 30 let po prvním představení. Přeji všem, kdo dodnes navazují na naši práci, aby přinášeli divákům tolik radosti a kvalitního provedení, jako jsme měli tenkrát štěstí my. A jen mě trochu mrzí, že se k jubileu nekoná žádná akce, kde by se ti, kdo stáli na začátku – od Lucie Bílé přes Jiřího Korna, Egona Kulhánka a další a další – setkali na jednom jevišti a společně s novou generací zazpívali ve finále show. V Londýně nebo v New Yorku by se taková vzpomínková pocta určitě dala dohromady,“ posteskl si Sidovský.
Zároveň pozdravil všechny kolegy a umělce, kteří se výročí nedožili, s tím, že jejich odkaz žije dál. Zmínil Karla Svobodu, Zdeňka Borovce, Richarda Hese, Jozefa Bednárika, Lubo Fritze a Ivetu Bartošovou.
27. března 2024