Dvanáct sexy finalistů Muže roku se svléklo. Hlasujte pro své favority

Během pobytu ve Vile Lanna v pražské Bubenči museli finalisté s fotografem Jiřím Hermanem ml. nafotit fotografie do kalendáře ve společenských oblecích, volnočasových oděvech a ve spodním prádle.

Absolvovali také dvouhodinovku rétoriky s Janem Přeučilem, natočili medailonky a rozhovory pro média a věnovali hodně času nácviku chůze a choreografie na módní přehlídku a následný finálový večer.

Pánové se s povinnostmi finalistů soutěže Muž roku poprali statečně. „Skvělá byla rétorika s Janem Přeučilem. Hned se nám to hodilo, většina z nás ještě nikdy do kamery nemluvila. Ale parta je skvělá, ubytování krásné. Jsou to nové zkušenosti, které za tu námahu stojí,“ říkají adepti na titul Muž roku 2023.

Snahu dvanáctky finalistů podpořily na dvoudenním soustředění i známé osobnosti. Na soustředění zazpívali Jana Fabiánová, Marcela Holanová, Josef Vágner, Jan Bendig, Anna Julie Slováčková, Marian Vojtko, Bára Mottlová, Lucia Sosna, Míša Pecháčková. V hledišti zasedli Jan Přeučil s manželkou Evou Hruškovou, Zuzana Bubílková, Hanka Kynychová, Karel Voříšek a další hosté.

Prezident soutěže David Novotný byl spokojený. „Kluci odvedli velký kus práce. Absolvovali rétorický kurz Jana Přeučila, načerpali zkušenosti od úspěšného modela Martina Gardavského. Měl jsem radost, že se přišli podívat také úspěšní finalisté z minulých ročníků,“ uvedl David Novotný a pozval hosty na finále soutěže Muž roku, které se koná 25. srpna v Náchodě.

Finalisté soutěže Muž roku 2023 na společném předfinálovém soustředění (červenec 2023)

A kdo z dvanácti sympaťáků bude usilovat o titul Muž roku 2023?

1. Jan Černohorský, podnikatel, 27 let, Nové Strašecí

2. Matteo Lucano, student, 23 let, Kralupy nad Vltavou

3. Alexandros Panayi, zubní lékař, 26 let, Praha

4. Lukáš Kupkovič, fitness trenér, 22 let, Praha

5. Jan Koželuh, řízení projektů ve stavebnictví, 33 let, Klatovy

6. Jan Legát, hlavní stavbyvedoucí, 33 let, Praha

7. Rostislav Procházka, administrativní pracovník, 22 let, Znojmo

8. Tomáš Hruška, referent obchodního oddělení lesní techniky, 23 let, Benešov

9. Stefanos Panayi, student, 22 let, Praha

10. Josef Jakab, mediální poradce, 26 let, Mělník

11. Dominik Neoral, obchodní ředitel, 32 let, Kralice na Hané

12. František Knobloch, holistický poradce Elite Medical a student, 23 let, Hostivice