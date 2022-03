Finalista Muže roku odletěl na světovou soutěž krásy a skončil v nemocnici

„Začal jsem mít horečky, únavu, kašel, bolesti zad,“ uvedl Jiří Hemelka, kterého kvůli horečce a bolesti na plících převezli z karantenního hotelu do nemocnice Vichaivej Yeak Fai Chai Hospital na pozorování. Podstoupí rentgen plic a další vyšetření.

Pozitivní test na covid měli i další tři soutěžící z celkem 38 finalistů z celého světa.

„Velmi jsem se připravoval a věřím, že snad nastoupím sice do rozběhnutého vlaku, ale udělám pro to maximum. V tuto chvíli pořád spím, dávají mi léky na horečku, léky na kašel a další medikamenty. Snad budu brzo fit, kontaktoval jsem pojišťovnu, aby léčba byla z pojistky,“ dodal Hemelka.

„Je mi to moc líto, Jirka Hemelka je očkován. Přestože nemá jednoduchý průběh, bude snad brzo v pořádku a příští víkend bude moci nastoupit. A i kdyby ne, zdraví má jen jedno a to je nejdůležitější. Přeji mu hlavně ať je brzo fit a nastoupí do soutěže, “ prohlásil prezident soutěže Muž roku David Novotný.

Jiří Hemelka se v národní soutěži mužské krásy představil v roce 2019a získal titul Mister Global Czech Republic. Dvacátý ročník Muže roku vyhrál podnikatel Vojtěch Urban, který reprezentoval Česko na Mister International.