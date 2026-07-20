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Dva finalisté Muže roku končí. Objevily se spekulace o jejich intimních videích

Autor:
  11:01
Finalista soutěže Muž roku 2026 Lukáš Barvíř.

Finalista soutěže Muž roku 2026 Lukáš Barvíř. | foto: Muž roku / Herminapress

Finalisté soutěže Muž roku 2026 (13. července 2026)
Finalista soutěže Muž roku 2026 Lukáš Barvíř
Finalista soutěže Muž roku 2026 Tomáš Hek
Finalista soutěže Muž roku 2026 Lukáš Barvíř
63 fotografií
Soutěž Muž roku 2026 přišla krátce před finále o dva finalisty. Tomáš Hek a Lukáš Barvíř ze soutěže odstoupili z osobních důvodů. Jejich odchod přišel poté, co se začaly objevovat spekulace o jejich údajné minulosti spojené s natáčením videí intimního charakteru.

Finále soutěže Muž roku 2026 se nakonec uskuteční pouze s deseti soutěžícími. Ředitel soutěže David Novotný oznámil, že vyhověl žádosti dvou finalistů o odstoupení. Ve hře o titul tak nebudou pokračovat Tomáš Hek ani Lukáš Barvíř.

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„Je to na poslední chvíli, ale oběma jsem vyšel vstříc, i když mě celá záležitost mrzí. Spolupracovalo se mi s nimi dobře, ale jejich rozhodnutí respektuji. O titul Muže roku 2026 bude bojovat zbylých deset finalistů,“ uvedl Novotný.

Ředitel soutěže zároveň reagoval na vlnu dotazů a spekulací, které se kolem dvojice finalistů v posledních dnech objevily. Podle něj se začaly šířit informace o jejich údajné minulosti spojené s natáčením videí intimního charakteru.

Finalista soutěže Muž roku 2026 Lukáš Barvíř.
Finalisté soutěže Muž roku 2026 (13. července 2026)
Finalista soutěže Muž roku 2026 Lukáš Barvíř
Finalista soutěže Muž roku 2026 Tomáš Hek
63 fotografií

„Pravidla Muže roku jsou v tomto ohledu už kvůli mezinárodním licencím zcela nekompromisní a jednoznačná. Naši finalisté reprezentují Českou republiku na světových soutěžích a podobná minulost by je diskvalifikovala a poškodila by i soutěž Muž roku,“ vysvětlil Novotný.

Dodal, že všichni finalisté jsou ještě před podpisem smlouvy na tato pravidla upozorněni a smluvně potvrzují, že poskytli pravdivé informace o své minulosti. „Všech se ptám, protože je naivní si myslet, že by to v dnešní globalizované společnosti nevyplulo na povrch,“ uvedl.

V případě Tomáše Heka a Lukáše Barvíře podle něj nakonec nebylo nutné situaci dále řešit. Oba totiž ze soutěže odstoupili z vlastní vůle. „Jako pořadatel jsem nemusel nic vyšetřovat. Ani jakkoli zakročit právě s ohledem na to, že soutěžící odstoupili sami. Za sebe tím celou záležitost považuji za uzavřenou a klukům přeji do budoucna jen to nejlepší,“ uzavřel ředitel soutěže.

Soutěž Muž roku se v Česku koná od roku 1999 a její vítězové pravidelně reprezentují Českou republiku na mezinárodních soutěžích krásy. Právě kvůli podmínkám těchto licencí platí pro finalisty přísná pravidla týkající se jejich minulosti i veřejného vystupování.

Který finalista Muže roku 2026 se vám líbí?

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