Dva finalisté Muže roku končí. Objevily se spekulace o jejich intimních videích

Finále soutěže Muž roku 2026 se nakonec uskuteční pouze s deseti soutěžícími. Ředitel soutěže David Novotný oznámil, že vyhověl žádosti dvou finalistů o odstoupení. Ve hře o titul tak nebudou pokračovat Tomáš Hek ani Lukáš Barvíř.
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„Je to na poslední chvíli, ale oběma jsem vyšel vstříc, i když mě celá záležitost mrzí. Spolupracovalo se mi s nimi dobře, ale jejich rozhodnutí respektuji. O titul Muže roku 2026 bude bojovat zbylých deset finalistů,“ uvedl Novotný.
Ředitel soutěže zároveň reagoval na vlnu dotazů a spekulací, které se kolem dvojice finalistů v posledních dnech objevily. Podle něj se začaly šířit informace o jejich údajné minulosti spojené s natáčením videí intimního charakteru.
„Pravidla Muže roku jsou v tomto ohledu už kvůli mezinárodním licencím zcela nekompromisní a jednoznačná. Naši finalisté reprezentují Českou republiku na světových soutěžích a podobná minulost by je diskvalifikovala a poškodila by i soutěž Muž roku,“ vysvětlil Novotný.
Dodal, že všichni finalisté jsou ještě před podpisem smlouvy na tato pravidla upozorněni a smluvně potvrzují, že poskytli pravdivé informace o své minulosti. „Všech se ptám, protože je naivní si myslet, že by to v dnešní globalizované společnosti nevyplulo na povrch,“ uvedl.
V případě Tomáše Heka a Lukáše Barvíře podle něj nakonec nebylo nutné situaci dále řešit. Oba totiž ze soutěže odstoupili z vlastní vůle. „Jako pořadatel jsem nemusel nic vyšetřovat. Ani jakkoli zakročit právě s ohledem na to, že soutěžící odstoupili sami. Za sebe tím celou záležitost považuji za uzavřenou a klukům přeji do budoucna jen to nejlepší,“ uzavřel ředitel soutěže.
Soutěž Muž roku se v Česku koná od roku 1999 a její vítězové pravidelně reprezentují Českou republiku na mezinárodních soutěžích krásy. Právě kvůli podmínkám těchto licencí platí pro finalisty přísná pravidla týkající se jejich minulosti i veřejného vystupování.