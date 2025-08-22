Sledujte živě finále Muže roku 2025. O vítězství usilují policisté, včelař i pilot

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Vítězové budou Česko reprezentovat na mezinárodních soutěžích, jako jsou Mister Global, Mister Universe, Man of the World, Man of the Year a dalších.
Dvanáct finalistů zabojuje o titul Muž roku v Náchodě v Městském divadle Dr. Josefa Čížka za účasti řady osobností. Soutěžící se při módních přehlídkách předvedou v pánských oblecích, volnočasovém oblečení i spodním prádle.
Čtenáři zpravodajského portálu iDNES.cz zvolili jako Muže roku 2025 třicetiletého policistu Vojtěcha Horálka z obce Sudovo Hlavno (Středočeský kraj). V anketě hlasovalo celkem 4 545 lidí.
Policisté, kabaretní tanečník i včelař chtějí být Mužem roku. Jak se vám líbí?
Vítěz obdrží řadu hodnotných cen, jako je zájezd do zahraničí či zapůjčení automobilu. Všech dvanáct finalistů dostane mimo jiné spodní prádlo, šperky, oblečení, obuv, kosmetiku, dárkové vouchery nebo potravinové doplňky a další věcné ceny.
Podmínkou pro přihlášení do soutěže Muž roku bylo mimo jiné české občanství a výška minimálně 175 centimetrů. Kritéria jsou dána podmínkami mezinárodních soutěží, kde vítězové reprezentují Českou republiku.
Finalisté absolvovali natáčení videomedailonků, společné soustředění, nácvik chůze na přehlídky, kurz rétoriky a řečnictví či vzdělávání v podobě kurzu finanční gramotnosti. „Nechci, aby Muž roku byl jenom o svalech, ale o komplexní osobnostní schránce daného uchazeče,“ uvedl v minulosti ředitel soutěže David Novotný.
Loňským vítězem Muže roku se stal Jakub Mádl. „Musím říct, že je to brutální výzva a vítězství ti otevře mnoho dveří. Je to taková vstupenka do showbyznysu. Pokud do toho jdeš, musíš počítat, že se ti trošku převrátí život,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz.