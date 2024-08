Mužem roku je pětatřicetiletý asistent kameramana Jakub Mádl z Nového Bydžova

Muž roku 2024, pětatřicetiletý Jakub Mádl, o sobě říká, že pochází z prosté milující rodiny z malého města v Královéhradeckém kraji. „Už na střední jsem přemýšlel, jak mohu rozvíjet sám sebe jako osobnost a jak se dostat k možnostem, o kterých se lidem kolem mě ani nezdálo. Byl jsem spíše snílkem, studiu jsem moc nedával. Věnoval jsem se karate, ve kterém jsem se zúčastnil republikových závodů. Dalo mi do života disciplínu a umění překonávat fyzickou bolest,“ uvedl asistent kameramana, který se již několik let věnuje poradenství a prodeji robotických sekaček.

„Mezi moje hobby patří například cestování, potápění se v exotických destinacích a paragliding. Mám rád práci mezi lidmi a zajímají mě životy ostatních. Fascinuje mě poznávání jiných kultur,“ dodává o sobě letošní vítěz, který je momentálně single a kterého mohli diváci vidět nedávno v malé roli ve filmu Prázdniny s broučkem.

Muž roku 2024 Jakub Mádl

Jako druhý skončil v soutěži Muž roku 2024 devětadvacetiletý řidič Petr Hantych z Ústí nad Labem, třetí místo obsadil pětadvacetiletý asistent hudební společnosti David Vencl z Náchoda.

2. místo: Petr Hantych Třetí místo: David Vencl

Vítězové budou Česko reprezentovat na mezinárodních soutěžích, jako jsou Mister Global, Mister Universe, Man of the World, Man of the Year a dalších. Prezidentské tituly získávají: Mister International Czech Republic – Ondřej Valenta, Mister Europea – Daniel Sklář, Mister Turismu Czech Republic – Daniel Štefan a Man of The World Czech Republic – Jan Jiránek.

Dvanáct finalistů bojovalo o titul Muž roku v Náchodě v Městském divadle Dr. Josefa Čížka za účasti řady osobností. Slavnostní večer začal ve 20 hodin, moderovali ho stejně jako loni Lenka Špillarová a Karel Voříšek. Finalisté se při módních přehlídkách předvedli v pánských oblecích, volnočasovém oblečení i spodním prádle.

Čtenáři zpravodajského portálu iDNES.cz zvolili jako Muže roku 2024 dvaatřicetiletého podnikatele Vojtěcha Bělunka z Ostravy. V anketě hlasovalo celkem 9 596 lidí.

Finalista soutěže Muž roku 2024 Vojtěch Bělunek (7. července 2024)

Vítěz obdržel řadu hodnotných cen, jako je zájezd do zahraničí či zapůjčení automobilu. Všech dvanáct finalistů dostalo mimo jiné spodní prádlo, šperky, oblečení, obuv, kosmetiku, dárkové vouchery nebo potravinové doplňky. Vedlejší ceny od sponzorů Muže roku 2024 získali soutěžící Vojtěch Bělunek a Ondřej Valenta.

Během večera vystoupili a zazpívali například Ilona Csáková, Marian Vojtko, Michaela Pecháčková, Gabriel Grillotti, Šárka Rezková, Heather, Jana Fabiánová, Michaela Tomešová, Jan Bendig, Markéta Konvičková či Heidi Janků.

V porotě a mezi patronkami jednotlivých soutěžících byly herečka a modelka Barbora Mottlová, herečky Kateřina Macháčková, Veronika Žilková, Světlana Nálepková, moderátorka Zuzana Bubílková, nechyběly ani Michaela Dolinová, Veronika Gajerová, Alex Mynářová, Jitka Kocurová, Alena Schillerová a další známé tváře.

Podmínkou pro přihlášení se do soutěže Muž roku bylo mimo jiné české občanství a výška minimálně 175 centimetrů. Kritéria jsou dána podmínkami mezinárodních soutěží, kde vítězové reprezentují Českou republiku.

„Letošní ročník byl jiný, protože slavíme dvacet pět let od vzniku. Byl to i takový vzpomínkový večer na to, co se událo v předcházejících letech. Novinkou je, že letošní ročník byl otevřen pánům až do 34 let,“ uvedl prezident soutěže David Novotný.

V letošním roce finalisté absolvovali natáčení videomedailonků, společné soustředění, nácvik chůze na přehlídky, kurz rétoriky a řečnictví či vzdělávání v podobě kurzu finanční gramotnosti. „Nechci, aby Muž roku byl jenom o svalech, ale o komplexní osobnostní schránce daného uchazeče,“ dodal Novotný.

Finalisté soutěže Muž roku 2024 (7. července 2024)

FInalisté soutěže Muž roku 2024:

1. David Vencl, asistent hudební společnosti, 25 let, Náchod

2. Vojtěch Bělunek, podnikatel, 32 let, Ostrava

3. Daniel Štefan, student, 20 let, Strančice

4. Ondřej Valenta, učitel, 32 let, Praha

5. Jan Jiránek, mechatronik, 26 let, Mladá Boleslav

6. Jiří Dráb, manažer, 32 let, Zlín

7. Daniel Sklář, podnikatel, 29 let, Praha

8. Jakub Mádl, asistent kameramana, 35 let, Nový Bydžov

9. Jakub Klíma, podnikatel, 32 let, České Budějovice

10. Petr Hantych, řidič, 29 let, Ústí nad Labem

11. Marcel Nazad, manažer, 34 let, Prostějov

12. Tom Jurka, spisovatel a cestovatel, 32 let, Praha