Česká republika hledá Muže roku i v roce 2026. Jaké jsou novinky pro letošní ročník?
Po šestadvaceti letech rušíme volné disciplíny. Chci rozvíjet talent soutěžících a jejich osobnost. Letos máme dvanáct finalistů a k nim dvanáct osobností, kteří budou jejich kouči a společně budou muset předvést něco, co zaujme porotu. Je to obrovská novinka, která tady ještě nebyla. Můžou dělat třeba pantomimu, malovat, rozvíjet svůj talent.
Je tu také velká změna, která se týká věku soutěžících.
To je další novinka. Věkovou hranici jsme posunuli až na 38 let. Bývaly časy, kdy se mohli přihlásit muži do 29 let, takže teď je tam skoro deset let rozdíl a i starší pánové mohou jet reprezentovat Českou republiku na nějakou mezinárodní soutěž. Mohu prozradit, že v příštím roce to bude dokonce až do čtyřiceti let. Druhý casting se uskuteční 25. dubna, pánové ve věku dvacet až osmatřicet let s českým občanstvím jsou srdečně zváni.
Mnohdy jsou na castingu opravdu hezcí chlapci, vysocí s krásnými vypracovanými těly, ale pak promluví a není to takové, jak si představujete. Jak moc je projev v Muži roku důležitý?
Porota se mužů ptá na různé věci, snažíme se o jednotlivých uchazečích zjistit co nejvíce informací. Myslím si, že je důležité být na to připravený. Projev je vlastně i jednou z disciplín. Vítěz Muže roku má reprezentovat Českou republiku a musí umět mluvit na veřejnosti a měl by se v tom i zdokonalovat. I proto budou mít kluci v rámci soustředění řečnictví a rétoriku se Štěpánkou Duchkovou.
Je tady spousta televizních kamer, chystáte nějaké překvapení pro diváky, které můžeme odtajnit?
Nechal bych to jako velké překvapení, ale ano, chystám v rámci Muže roku velké televizní překvapení a věřím, že nebude jen jedno, že nám třeba na finálový večer přijede nějaká zahraniční celebrita.
Na závěr ještě otázka pro ty, co by se chtěli ještě letos přihlásit. Jak moc důležitá je jazyková vybavenost? V zahraničí nestačí pouze půvab a česká vyřídilka, ale je třeba i umět anglicky. Jste ochotni těm nejlepším zaplatit například jazykový kurz?
Jedním z partnerů Muže roku je společnost, která finalistům poskytuje jazykové služby a jazykový kurz. Za to jsem nesmírně rád. Je třeba, aby pánové opravdu jeli na tu mezinárodní soutěž připraveni. Není to jenom o těch svalech, ale musí mít s sebou připravený kostým, obleky, vhodné oblečení, musí mít jazykovou vybavenost, aby uměli reprezentovat a mluvit, musí mít také připravený národní kroj a s sebou nějaký náš národní dárek. Jsem velmi rád, že řada našich soutěžících mužů, například Jakub Mádl, Martin Černý a řada dalších, uspěli i na zahraničních soutěžích.