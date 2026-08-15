Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Finalista Muže roku zemřel při nehodě, včelaři Marku Vybíralovi bylo 29 let

Autor:
  9:27
Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral (13. července 2025)

Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral (13. července 2025) | foto: Herminapress

Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral (12. srpna 2025)
Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral
Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral
Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral
20 fotografií
Finalista Muže roku 2025 Marek Vybíral zemřel při nehodě na motorce. Bylo mu 29 let. O úmrtí informoval ředitel soutěže krásy David Novotný, který zveřejnil také parte.

„Tato slova se nepíší lehce. S obrovským zármutkem bohužel musíme oznámit, že loňský finalista Muže roku a hlavně bezva chlap a kamarád Marek Vybíral již není mezi námi. Opustil nás zcela nečekaně a za tragických okolností ve svých devětadvaceti letech,“ napsal David Novotný.

„V soutěži jsem se seznámil s velkou řadou kluků a mužů, Marek patřil do party těch, kteří nad ostatní vyčnívali svým charakterem a osobností. Nebyl namyšlený, choval se vstřícně a působil jako hodný, pohodový, obyčejný a slušný kluk. Vášnivě miloval své koníčky, třeba včelařství, dokázal o tom krásně vyprávět. Byl to na tisíc procent spolehlivý člověk s náturou, kterou u lidí už tak moc často nepotkáte. Opravdu mě to bolestivě zasáhlo. Rodině i pozůstalým vyjadřuji hlubokou soustrast,“ pokračoval.

Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral

Marek Vybíral byl v Muži roku 2025 soutěžícím číslo 10, představoval se jako včelař a podnikatel z Únanova na Znojemsku. K voňavému koníčku i zaměstnání zároveň ho přivedl jeho dědeček. Marek Vybíral přitom po vzoru jeho i otce původně vystudoval mlynařinu a na zkušenou poté vyrazil do Rakouska.

Po úmrtí tatínka se ale vrátil domů, aby pokračoval v rodinné tradici. Když se v poslední době nevěnoval medovým radostem a hospodářství vůbec, byl zapáleným sportovcem. Působil například jako aktivní trenér stolního tenisu.

„Před soutěží byl nezadaný a podpořit ho přijeli maminka, bratři a sestra. Stál nohama pevně na zemi a své blízké nadevše miloval. Sbohem, Marku, nezapomeneme…,“ dodal David Novotný.

Parte Marka Vybírala

Podle webu Znojemský týden mladý podnikatel druhou srpnovou sobotu kolem šesté ráno havaroval na silnici u Hlubokých Mašůvek ve směru na Znojmo.

„Mladý muž zemřel ještě před naším příjezdem, jeho zranění byla neslučitelná se životem,“ sdělila mluvčí záchranné zdravotnické služby Michaela Bothová. Podle prvotního šetření policistů muž na motocyklu zřejmě nezvládl průjezd zatáčkou a havaroval mimo komunikaci do pole.

Nehoda na skútru se stala osudnou vítězi Muže roku 2013 Antonínu Beránkovi. V létě 2021 ho v Šanghaji srazilo auto. Po převozu do nemocnice zraněním podlehl. Bylo mu 30 let.

17. července 2025
Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Lucie Bílá poprvé ukázala interiér svého ráje. Chalupa je jako z pohádky

Lucie Bílá (srpen 2026)

Lucie Bílá (60) nechala fanoušky nahlédnout do svého milovaného místa v Českém ráji. Chalupa v obci Líšný působí jako návrat do minulosti. Zpěvačka zde odpočívá, chodí do lesa, sbírá bylinky a houby...

Richard Genzer zhubl 25 kilo. Nechlastám a píchám si injekce, prozradil

Richard Genzer na koncertě Marka Ztraceného (srpen 2026)

Komik Richard Genzer (59) v poslední době výrazně zhubl. Podařilo se mu shodit 25 kilogramů a přiznal, že to není jen zásluhou diety. Pomohl si injekcemi na hubnutí.

Zuzana Belohorcová ukázala prsa po vyjmutí implantátů a láká na svůj nový projekt

Moderátorka Zuzana Belohorcová si dopřává relaxaci v luxusním lázeňském areálu....

Zuzana Belohorcová se po vyjmutí prsních implantátů rozhodla otevřeně promluvit o vztahu ke svému tělu. Padesátiletá moderátorka přiznala, že se ve své kůži nikdy necítila lépe. Přestože chce na...

Tatérka a herečka Kaira Hrachovcová ukázala v 51 letech štíhlou postavu v bikinách

Kaira v bikinách a šátku na hlavě při focení u vody. (srpen 2026)

Kateřina Kaira Hrachovcová v 51 letech předvedla svou štíhlou a vypracovanou postavu. Herečka a tatérka na sociálních sítích pravidelně ukazuje také svá výrazná tetování, která jsou dnes už...

Kardashianová provokuje v bikinách. Jsem díky ní šťastnější, říká Lewis Hamilton

Kim Kardashianová a Lewis Hamilton spolu pózují v autě. (srpen 2026)

Lewis Hamilton (41) nechal fanoušky nahlédnout do svého soukromí. Jednačtyřicetiletý pilot Ferrari zveřejnil několik společných fotografií s Kim Kardashianovou (45), se kterou od letošního roku tvoří...

Zatraceně sexy. Herečka Halle Berry oslavila 60. Kašlu na to, vzkázala

Halle Berry (14. srpna 2026)

Halle Berry oslavila 14. srpna šedesáté narozeniny. Z příchodu další životní dekády však obavy nemá. Naopak říká, že se jako herečka, podnikatelka i žena nachází ve výjimečném období. Na sociálních...

15. srpna 2026  10:41

Finalista Muže roku zemřel při nehodě, včelaři Marku Vybíralovi bylo 29 let

Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral (13. července 2025)

Finalista Muže roku 2025 Marek Vybíral zemřel při nehodě na motorce. Bylo mu 29 let. O úmrtí informoval ředitel soutěže krásy David Novotný, který zveřejnil také parte.

15. srpna 2026  9:27

Partner se bál, že má doma „kukačku“, říká Denisa Pfauserová

Denisa Pfauserová

Ráda by měla ještě jedno dítě. A nevadilo by jí ani, kdyby se vdala. Ale svatba zatím není na pořadu dne. Jednu má za sebou, takže ta druhá by už měla být napořád. Možná proto si dává její partner s...

15. srpna 2026

Eva Holubová zhubla 20 kilogramů. Může za to i Pavlína Pořízková

Pavlína Pořízková a Eva Holubová ve filmu Bardotky (2026)

Eva Holubová (67) prošla během jediného roku velkou proměnou. Od natáčení filmu Bardotky zhubla 20 kilogramů. Sama přitom přiznává, že významnou inspirací pro ni bylo setkání s modelkou Pavlínou...

15. srpna 2026

Ciao bella. Opálená Charlotte Gott potěšila fanoušky fotkami z Toskánska

Charlotte Gott v Toskánsku

Na svých sociálních sítích prezentuje nejen svou hudbu. Přidává tam také fotografie ze svých cest po světě. Nyní Charlotte Gott ukázala romantické snímky, které vznikly ve Florencii a dalších místech...

14. srpna 2026  20:06

Připadal jsem si jako král, ale neřesti měly limit, vzpomíná Mádl na herecké začátky

Premium
Herec, scénárista a režisér Jiří Mádl

Začínal jako šestnáctiletý kluk, co na plátně křičel „Stříkej“. Dnes patří k nejuznávanějším českým scenáristům i režisérům a jeho film Vlny se dostal až do užšího výběru na Oscara. Herectví se ale...

14. srpna 2026

Hynek Čermák se znovu oženil. Jeho Veronika už má nové příjmení

Hynek Čermák a jeho přítelkyně Veronika Šmídová (Divadlo Metro, Praha, 28....

Herec Hynek Čermák (53) se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Zveřejnil video, kde stojí coby ženich a s přítelkyní Veronikou Šmídovou (27) ve svatebních šatech mávají na břehu rybníka. Příběh...

14. srpna 2026  16:37

Do týmu Ranní show přibude obrovská superstar, oznámil moderátor Leoš Mareš

Patrik Hezucký, Katka Říhová a Leoš Mareš při vysílání Ranní show

Leoš Mareš prozradil velkou novinku. Do Ranní show Evropy 2, kterou po smrti svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého moderuje s Kateřinou Říhovou, přibude nová výrazná osobnost. Její jméno ale...

14. srpna 2026  13:03

Útlý pas, okrouhlý bok a ňadra dmoucí. Bianca Censori na rodinné dovolené

Bianca Censori (druhá zprava) s rodiči, sestrou a manželem na dovolené v...

Australská architektka a umělkyně Bianca Censori vyrazila s rodinou na dovolenou do Itálie. Opět nezklamala a zvolila provokativní model. Ve Florencii ji vyfotili s rodiči, se sestrou a manželem....

14. srpna 2026  12:01

Ewa Farna oslavila 33. narozeniny s novým účesem. Cíl je teď zpomalit, říká

Ewa Farna se během návštěvy studia v polském ranním televizním vysílání...

Ewa Farna oslavila 33. narozeniny a po mimořádně nabitém období si dopřává trochu jiný pohled na život. Zpěvačka, která letos třikrát vyprodala pražský Eden a vydala nové album, fanouškům prozradila,...

14. srpna 2026  10:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jenna Ortega ze seriálu Wednesday znepokojila fanoušky vyhublým vzhledem

Jenny Ortega odpovídá během rozhovoru pro Esquire. Její vzhled tentokrát...

Po zpěvačce Arianě Grande se pozornost veřejnosti obrátila na další hollywoodskou hvězdu. Jenna Ortega natočila rozhovor pro magazín Esquire a její velmi štíhlá postava okamžitě vyvolala diskusi na...

14. srpna 2026  10:01

Dcera Michala Suchánka promluvila o porodu. Prozradila i jméno miminka

Michal Suchánek a Berenika Suchánková v seriálu Zoo (2023)

Z herce Michala Suchánka je dědeček. Jeho dcera Berenika (29) přivedla před pár dny na svět syna. Přestože novinku propálil již dříve její bratr, nyní sama na sociálních sítích popsala porod a...

14. srpna 2026  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×