Jakub Mádl (36) předal před pár dny žezlo novému Muži roku Jiřímu Veselému (27) a začíná novou kapitolu. Kromě toho, že pojede Českou republiku reprezentovat na zahraniční soutěž, se od pátku stane moderátorem unikátního rádia, které vysílá v sedmi jazycích.
foto: Worldradio.eu

Jakub Mádl se živí jako asistent kameramana. Nyní k tomu přidává novou kariéru za mikrofonem. Stane se moderátorem pořadu On-air na prvním národnostním rádiu Worldradio, které vysílá v sedmi jazycích. Posluchači se s Jakubem budou potkávat každý pátek od 10 do 12 hodin.

„Byl jsem v rádiu na rozhovoru a jeden z posluchačů poslal dotaz, jestli neuvažuju o moderování, že mám dobrý hlas. Vedení se toho hned chytlo a nabídlo mi spolupráci. Přiznám se, že mě to moc potěšilo. Beru to jako novou velkou zkušenost,“ svěřil se Jakub Mádl.

Mužem roku je pětatřicetiletý asistent kameramana Jakub Mádl z Nového Bydžova

„Budu si vybírat zajímavá témata, občas si pozvu inspirativní hosty. Rád se zaměřím na zdravý životní styl, módu, lifestyle i svět fashion, protože to je mi blízké,“ prozradil Muž roku 2024.

„Jakub má skvělý hlas, výborný projev a obrovské charisma. Když u nás byl poprvé, strhl na sebe pozornost a posluchači mu poslali množství dotazů. Jsme přesvědčení, že jeho příchod dodá rádiu nový rozměr,“ říká programový ředitel rádia Gerry Hadi.

Mádla čeká ještě na podzim účast na světové soutěži mužské krásy Man of the Year, na kterou se už nyní pilně připravuje.

Worldradio vysílá už pět let a od letošního jara plnoformátově - digitálně v síti DAB+ ve většině českých krajů včetně Prahy a středních Čech.

