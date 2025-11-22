Jakub Mádl se nedávno stal moderátorem prvního národnostního rádia v Česku – WorldRádia. Do studia si jako hosta pozval aktuálního Muže roku Jiřího Veselého a k překvapení diváků oba během vysílání odhodili trička.
Vše začalo nenápadnou debatou o tom, že Mádl letí na Bali, kde bude reprezentovat Českou republiku na prestižní světové soutěži Man of the Year. Jakub, který se na soutěž intenzivně připravoval, se rozhodl ukázat, že formu rozhodně má. A udělal to přímo během přímého přenosu.
„Tak jo, svlečeme se… a úplně? Do půl těla bude stačit, Jirko,“ pronesl s úsměvem Mádl. A jak řekl, tak také udělal. Košile dolů, a Jiří Veselý nezůstal pozadu.
Reakce posluchačů na sociálních sítích byly okamžité. Komentáře typu: „Tohle chce reprízu!“ nebo „Nejlepší ranní show ever!“ zaplavily chat rádia. V zákulisí se ozýval smích i překvapení, zatímco oba muži brali celou situaci s humorem.
Mádl krátce před odletem přiznal, že světovou soutěž bere sportovně. „Pokud uspěji a umístím se do finálové trojice, budu rád. Pokud ne, svět se nezboří. I tak si to užiju,“ řekl muž, který bývá označován za nejkrásnějšího chlapa v českém rádiovém éteru.
Muž roku předal žezlo a zamířil do rádia. Jakub Mádl bude moderátorem
„Tak jsem dostal cenu za kostým,“ hlásil hned po skončení oficiální části finále Mádl. „Jsem za to moc rád. Je to pro mě zásadní ocenění, protože Roman Šolc, český kostýmní výtvarník si dal na mém kostýmu se „lvem“ hodně záležet. Takže je to cena vlastně pro něj,“ dodal Muž roku 2024 Jakub Mádl.
Jeho kolega a kamarád Jiří Veselý, který si užívá aktuálně titul nejkrásnějšího muže ČR a účastní se různých společenských akcí, Jakubovi už gratuloval. Stejně jako stovky fanynek a fanoušků. „Pro nás jsi stejně největší vítěz ty, Kubo,“ napsali mu mnozí.