Žena mi poslala fotku prsou. Na rande jsem ji nepozval, říká Muž roku Knobloch

František Knobloch o ženách i fintění

S ČÍM JSEM ŠEL DO SOUTĚŽE

Bez ambicí a s přístupem, že nemůžu nic ztratit, jedině získat. V soutěži se naučíte spoustu věcí. Ze začátku jsem si nijak zvlášť nevěřil. Až když ve finále vyhlásili třetího a druhého, sám sebe jsem se zeptal: Co když vyhraju? Jsem zvědavý, jak se mi povede v listopadu na Mister Global v Thajsku.

CO MI PÍŠOU ŽENY

Jedna mi poslala několik zpráv, na které jsem neodpověděl. Pak se zeptala, jestli chci dárek, a přišla fotka prsou. Abych předešel spekulacím: ne, na rande jsem ji nepozval. Naštěstí chodí i normální zprávy, ale není jich bůhví kolik, jak si možná někdo myslí.

František Knobloch Dědeček do něj tak dlouho hučel, ať se přihlásí do soutěže Muž roku, až František kývl. „Děda byl nadšený, dokonce za mě hned vyplnil přihlášku,“ směje se. Nakonec je z toho vítězství. Studuje dvě vysoké školy – práva a molekulární biologii. Věnuje se holistickému poradenství, tedy komplexnímu přístupu v péči o zdraví. Na soutěžní úrovni hraje plážový volejbal.

JAK DLOUHO SE FINTÍM

Řekl bych, že vůbec. Vyčistím si zuby, umyju se a vezmu si čisté oblečení, které mi vydrží chvíli, protože jsem světový rekordman v rychlosti něčím se umazat. Snažím se jít přírodní cestou a co nejvíc se vyhýbat chemickým kosmetickým přípravkům. Takže v létě si s sebou zkrátka radši vezmu víc triček. Mám štěstí, že se moc nepotím.

JAKÉ JÍDLO ODMÍTÁM

Všechno, co prošlo průmyslovým zpracováním. Určitě si nedám sušenky, uzeniny, rohlíky nebo koblihy. Snažím se jíst celistvé potraviny, tedy zeleninu, ovoce, maso, mléko a mléčné výrobky.

(Vladimíra: Já bývala uzeninový typ, jenže děti mi je ze života odbouraly. S manželem si ale občas zahřešíme.)

V KOLIK CHODÍM SPÁT

Většinou se snažím zalehnout do půl jedenácté. Asi bych v pohodě vydržel vzhůru déle, ale jak jsem vypozoroval, pokud chci všechno zvládat, spánek je základ.

KDY OPUSTÍM MAMA HOTEL

Asi až dostuduju. Na právech mě čeká poslední ročník, na molekulární biologii jsem ve třeťáku. Naštěstí na mě není vyvíjený tlak, aby to bylo co nejdřív. (Vladimíra se smíchem: Že bychom řekli, že pro tebe hledáme přítelkyni s bytem? To by mohlo zabrat.)

CO S MAMKOU PODNIKÁME

Celá rodina jsme sportovní nadšenci. Se sestrou jsme rodiče přivedli k plážovému volejbalu. Společně si zahrajeme tenis nebo badminton, chodíme lézt na stěnu, jezdíme lyžovat, vyrazíme si na kolech. Máme taky rádi posilování.

ČÍM SE CHCI JEDNOU ŽIVIT

Určitě to nepůjde sportem, protože plážový volejbal není tenis. Teď by mě nejvíc lákalo zdravotnictví, pomáhat lidem k lepšímu a zdravějšímu životu. Možná v tomhle nějak podnikat. Ale ani to právo bych nezatracoval. V páťáku mě čeká praxe v advokátní kanceláři a kdo ví, jestli mě to nenadchne.

Vladimíra Knoblochová nejen o výchově

CO ŘÍKÁM JEHO ÚSPĚCHU

Před finále jsem Fandu tipovala na třetí místo. Když jsme pak seděli na galavečeru, docela mě udivilo, jak byli všichni kluci výborní, jak skvěle mluvili a vystupovali. Začala jsem trochu pochybovat, jestli se Fanda umístí. První místo nás nesmírně překvapilo. Jsme samozřejmě rádi, že vyhrál, ale zároveň k tomu přistupujeme tak, že je to, v uvozovkách, jen soutěž krásy.

Vladimíra Knoblochová Vladimíra Knoblochová se synem V oceňované advokátní kanceláři DBK Partners se zabývá mimo jiné transakčním poradenstvím, právem v oblasti energetiky či nemovitostí. Po vysoké škole se dva roky věnovala mezinárodnímu právu na ministerstvu obrany. „Státní správa pro mě ale nebyla to pravé,“ říká. S manželem, softwarovým vývojářem, mají ještě patnáctiletou dceru Lucii, která studuje na víceletém gymnáziu.

PO KOM SE JMENUJE FRANTIŠEK

Po tatínkovi, po dědečkovi... V rodině z manželovy strany je dědění jména František tradicí, kterou jsem neměla v úmyslu narušit. Umíme je rozlišit. Jeden je Franta, druhý Fanda a třetí Fandík. Už jsme si zvykli i na potíže při cestování. Tři Františkové Knoblochové dělají leteckým společnostem v systému trochu neplechu.

JAKÝ JE DOMA

Doma skoro vůbec není. A když ano, většinou se učí nebo cvičí. Když je potřeba, nemá problém s čímkoli pomoci. S manželem bychom přivítali, kdyby naše děti častěji vařily. Obě si totiž v kuchyni vedou skvěle. Nebojí se experimentovat a výsledek stojí za to.

(František: Když se člověk zajímá o stravu jako já, logicky k tomu patří i příprava jídla.)

V ČEM JE PO MNĚ

Je cílevědomý, soutěživý, pracovitý. Zároveň se zajímá o spoustu věcí. Má široký rozhled a na svět se dívá s otevřenou myslí.

(František: Super by bylo, kdybych byl stejně dochvilný jako ty.)

CO KDYŽ NEBUDE DĚLAT PRÁVO

Tak se vůbec nic nestane, vlastně s tím počítám. Jakmile začal studovat molekulární biologii, jeho preference byly evidentní. Když se podívám, jak si vede ve škole, jak je schopný všemu do hloubky porozumět, jsem si jistá, že kdyby se právu věnovat chtěl, byl by skvělý. Hlavně ať ho práce baví.

JAK JSME HO VYCHOVÁVALI

Fanda se nám narodil, když jsme s manželem oba studovali vysoké školy, takže jsme si ho střídali podle přednášek a v létě jsme byli rádi, že můžeme být tři měsíce všichni spolu. Vždycky jsme byli schopní se o péči podělit. A šli jsme cestou nějaké přirozené výchovy. Nikdy jsem nevydávala povely, snažím se domluvit, což se u obou dětí ukázalo jako správná cesta. Mezi námi snad nikdy nebyl konflikt.

CO MĚ JEŠTĚ LÁKALO

Chtěla jsem studovat Vysokou školu ekonomickou. Přihlášku jsem poslala na ni a na práva s tím, že ekonomka je jasná priorita. Dostala jsem se na obě školy a z nějakého důvodu jsem nakonec sáhla po právech. A dobře jsem udělala.