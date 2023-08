Sledujte živě finále soutěže Muž roku 2023. Vystoupí i Vojtko, Grossová a Janků

Dvanáct finalistů zabojuje o titul Muž roku 2023 v pátek v Náchodě v Městském divadle Dr. J. Čížka za účasti řady osobností. Slavnostní večer začíná ve 20 hodin.

Prezident soutěže David Novotný je s finalisty spokojený. „Jsem zvědavý, kdo letos vyhraje, bude to velmi náročné rozhodování. Pánové se předvedou v oblecích, volnočasovém oblečení i spodním prádle,“ uvedl.

Vítěz obdrží řadu hodnotných cen, jako je zájezd do zahraničí či zapůjčení automobilu. Všech dvanáct finalistů obdrželo mimo jiné spodní prádlo, šperky, oblečení, kosmetiku, dárkové vouchery nebo potravinové doplňky.

Vítězové budou Česko reprezentovat na mezinárodních soutěžích, jako Mister Global, Mister Universe, Men of the World, Men of the Year a dalších.

Podmínkou pro přihlášení se do soutěže Muž roku bylo věkové rozmezí 20 až 29 let, české občanství a výška minimálně 175 centimetrů. Podmínky jsou dány podmínkami mezinárodních soutěží, kde vítězové reprezentují Českou republiku.

Finalisté soutěže Muž roku 2023 na společném předfinálovém soustředění (červenec 2023)

FInalisté soutěže Muž roku 2023:

1. Jan Černohorský, podnikatel, 27 let, Nové Strašecí

2. Matteo Lucano, student, 23 let, Kralupy nad Vltavou

3. Alexandros Panayi, zubní lékař, 26 let, Praha

4. Lukáš Kupkovič, fitness trenér, 22 let, Praha

5. Jan Koželuh, řízení projektů ve stavebnictví, 33 let, Klatovy

6. Jan Legát, hlavní stavbyvedoucí, 33 let, Praha

7. Rostislav Procházka, administrativní pracovník, 22 let, Znojmo

8. Tomáš Hruška, referent obchodního oddělení lesní techniky, 23 let, Benešov

9. Stefanos Panayi, student, 22 let, Praha

10. Josef Jakab, mediální poradce, 26 let, Mělník

11. Dominik Neoral, obchodní ředitel, 32 let, Kralice na Hané

12. František Knobloch, holistický poradce Elite Medical a student, 23 let, Hostivice