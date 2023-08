Mužem roku 2023 je třiadvacetiletý holistický poradce František Knobloch z Hostivic

Muž roku 2023 František Knobloch studuje dvě vysoké školy, práva a přírodní vědy, konkrétně molekulární biologii a biochemii. Věnuje se také práci holistického poradce na soukromé klinice. Baví ho sport, v beach volejbalu získal i řadu medailí. Je také milovníkem lezení, boulderingu, plavání, tenisu, badmintonu a atletiky. Mezi jeho další velké koníčky patří hudba, hraje na kytaru a zpívá.

Druhá příčka v soutěži patří zubnímu lékaři Alexandrosovi Panayiovi (26) z Prahy, třetí místo obsadil administrativní pracovník Rostislav Procházka (22) ze Znojma.

Dvanáct finalistů zabojovalo o titul Muž roku v Náchodě v Městském divadle Dr. J. Čížka za účasti řady osobností. Slavnostní večer začal ve 20 hodin, moderovali ho Lenka Špillarová a Karel Voříšek. Finalisté se při módních přehlídkách předvedli v oblecích, volnočasovém oblečení i spodním prádle.

Na mezinárodních soutěžích, jako jsou Mister Global, Mister Universe, Man of the World, Man of the Year a dalších, budou Česko reprezentovat student Matteo Lucano, student Stefanos Panayi, podnikatel Jan Černohorský, fitness trenér Lukáš Kupkovič a manažer Jan Koželuh.

Čtenáři iDNES.cz zvolili jako Muže roku 2023 Stefanose Panayie (22), studenta z Prahy. V anketě hlasovalo celkem 8 057 lidí.

Vítěz soutěže Muž roku 2023 František Knobloch

Vítěz obdržel řadu hodnotných cen, jako je zájezd do zahraničí či zapůjčení automobilu. Všech dvanáct finalistů dostalo mimo jiné spodní prádlo, šperky, oblečení, kosmetiku, dárkové vouchery nebo potravinové doplňky.

Během večera vystoupili například zpěváci Petr Kotvald, Jan Bendig, Marian Vojtko a zpěvačky Natálie Grossová, Heidi Janků, Leona Machálková, Jitka Zelenková a další.

Mezi patronkami jednotlivých soutěžících byly i herečka a modelka Barbora Mottlová, herečky Kateřina Macháčková a Veronika Žilková, moderátorka, cvičitelka aerobiku a instruktorka fitness Hanka Kynychová či rozhlasová a televizní moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová.

Podmínkou pro přihlášení se do soutěže Muž roku bylo mimo jiné české občanství a výška minimálně 175 centimetrů. Kritéria jsou dána podmínkami mezinárodních soutěží, kde vítězové reprezentují Českou republiku. Letos se podle prezidenta soutěže Davida Novotného přihlásilo více než 850 mužů.

Finalisté soutěže Muž roku 2023 na společném předfinálovém soustředění (červenec 2023)

FInalisté soutěže Muž roku 2023:

1. Jan Černohorský, podnikatel, 27 let, Nové Strašecí

2. Matteo Lucano, student, 23 let, Kralupy nad Vltavou

3. Alexandros Panayi, zubní lékař, 26 let, Praha

4. Lukáš Kupkovič, fitness trenér, 22 let, Praha

5. Jan Koželuh, řízení projektů ve stavebnictví, 33 let, Klatovy

6. Jan Legát, hlavní stavbyvedoucí, 33 let, Praha

7. Rostislav Procházka, administrativní pracovník, 22 let, Znojmo

8. Tomáš Hruška, referent obchodního oddělení lesní techniky, 23 let, Benešov

9. Stefanos Panayi, student, 22 let, Praha

10. Josef Jakab, mediální poradce, 26 let, Mělník

11. Dominik Neoral, obchodní ředitel, 32 let, Kralice na Hané

12. František Knobloch, holistický poradce Elite Medical a student, 23 let, Hostivice