Chci prorazit v zahraničí a možná se i odstěhovat, říká vítěz Muže roku 2022

Mezi kolika finalisty se bude vybírat a jak vypadala vaše příprava?

Je tam čtyřicet zemí. Moje příprava už probíhala po finále Muže roku tady, pořád jsem byl ve fitku, pak řešil stravu a sebeprezentaci. Chodil jsem čtyřikrát týdně na angličtinu. V tom bych viděl asi největší problém, to byl největší oříšek.

Takže vy si na angličtině cvičíte takovou tu pomyslnou vizitku pro porotce? Co tam ze sebe chcete prodat?

Určitě bych ze sebe prodal to, co mi je nejbližší. Že jsem sám sebou. A možná můj úsměv. Jdu reprezentovat Českou republiku, takže všechno bych chtěl prodat co nejlíp.

Chcete je okouzlit i slivovicí a naším chlebem?

Určitě spíš pivem než slivovicí. A vlastně vším, co půjde.

Co váš jídelníček, jak moc je striktní?

Vyřadil jsem všechno sladké, vůbec nejím cukry. Alkohol jsem taky úplně vyřadil a tuky. Takže jídelníček je hodně striktní.

Muž roku 2022: uprostřed vítěz Matěj Švec, vlevo Filip Šanda (2. místo), vpravo Leon Vonaký (3. místo)

Co vaše ambice? Kam byste se chtěl posunout, až se vrátíte? Protože určitě lokální soutěž a vítězství vám trošku život změní a donutí vás přemýšlet nad tím, co byste chtěl dělat.

Určitě bych chtěl po této soutěži, když se třeba dobře umístím, něco natáčet. Třeba v zahraničí. Nebo dělat v modelingu pro nějaké zahraniční značky a určitě se chytnout i tady. Jsem ve všem začátečník, takže uvidíme, co bude.

Přemýšlíte o tom, že odjedete do ciziny a absolvujete kurzy herectví?

Já už jsem to říkal na začátku, nebo když jsem vyhrál finále, že bych chtěl utéct do zahraničí. Jako tady je to hezké, ale v cizině se mi to líbí víc. Přemýšlel jsem třeba o Španělsku nebo něco takového.

Máte vůbec nějaký volný čas, který můžete trávit s přáteli?

Teď vůbec. Právě kamarády úplně zanedbávám, takže je to těžké a docela mě to štve. Kamarádi si stěžují, ale ti dobří to pochopí a zůstanou.

Pocházíte z menší vesničky. Jak vás tam přivítali po vítězství v soutěži Muž roku?

U nás na vesnici se to rozkřiklo, jak je nás tam jenom kolem stovky. Všichni to tam ví a v hospodě to všichni řešili. Taťkovi gratulovali, když šel na pivo, takže to bylo hezké. Řekli, že jsem vesnici drobet proslavil, takže to bylo příjemné.

Když jste přičichl k českému showbyznysu, jak na vás působí?

Byl jsem dost překvapený. Neměl jsem žádnou zkušenost, ale působilo to na mě mile. Všichni byli přátelští, poznal jsem díky tomu nové lidi. Takže fajn zkušenost. Určitě bych se do toho nebál jít znovu.

Čemu se jinak věnujete, jaké je vaše povolání?

Moje povolání je fitness trenér, takže osobní tréninky, kruhový tréninky, tabata a podobně. Chtěl bych se zabývat i dětmi, když mají nějaké zranění nebo tak. Takže bych chtěl pomáhat i nemocným lidem.