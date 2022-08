VIDEO: Sexy finalisté Muže roku se svlékli. Jak se vám líbí?

Příprava na finále Muž roku 2022 jde podle organizátorů podle plánu. Finalisté absolvovali soustředění v Chateau Šanov nedaleko Rakovníka. Pro většinu z dvanáctky soutěžících to bylo první seznámení s modelingem a světem showbyznysu.

Adepti na titul Muž roku 2022 museli během dvou dnů zvládnout focení ve společenských oblecích, v plavkách a spodním prádle a běžném oblečení. S fotografem Jiřím Hermanem ml. nafotili fotografie pro kalendář Muž roku, absolvovali rozhovory s novináři. Hodně času také věnovali nácviku choreografie na večerní módní přehlídku a následný finálový večer.

Mladíci se s povinnostmi finalistů soutěže Muž roku poprali statečně. „Jsme dobrá parta, i když jdeme z akce do akce, je to fajn. Asi nejhorší je choreografie, zapamatovat si kroky a nástupy. Ale ubytování je luxusní, máme maximální servis, tak za tu námahu to stojí,“ nechali se slyšet soutěžící.

První veřejné vystoupení finalistů se uskutečnilo právě na zámku při večerní módní přehlídce a koncertu. Zazpívali Heidi Janků,Martin Schreiner, Šárka Rezková a Barbora Mottlová.

O své zkušenosti ze soutěže se podělil i Dominik Chabr, který na Muži roku 2021 skončil třetí. Nyní se chystá na světovou soutěž na Bali. „Připravuji se fyzicky, pořizuji si národní kroj, piluji angličtinu. Jedu na soutěž bez doprovodu, budu odkázaný sám na sebe. Je to pro mne velká zkušenost a jsem za ni rád,“ řekl.

Prezident soutěže David Novotný je s průběhem příprav spokojený. „Vše šlape podle plánu. Není lehké v dnešní době pořádat společensko kulturní akce. Proto jsem vděčný za každou vstřícnost a podporu,“ uvedl a pozval všechny přítomné na finále soutěže, které se koná 26. srpna 2022 v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.