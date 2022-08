Sledujte živě finále Muže roku 2022 a hlasujte v anketě pro svého favorita

Dvanáct finalistů se o titul utká v Náchodě v Městském divadle Dr. J. Čížka za účasti řady osobností. Nebudou chybět například herečky Jitka Sedláčková a Ivana Jirešová, satirička Zuzana Bubílková, či pekař a cukrář Josef Maršálek.

Podle ředitele soutěže Muž roku Davida Novotného se při výběru finalistů dbalo také na to, aby byl každý jiného vzhledu – dva účastníci mají kořeny ve Vietnamu a v Nigérii. O titul zabojují studenti, tesař, učitel, zámečník nebo třeba kontrolor kvality a jakosti.

Do letošního ročníku soutěže, kterou pořádá Novotný od roku 2000, se přihlásilo celkem 894 mužů z celé republiky, do finále se probojovalo dvanáct z nich. Všichni finalisté obdrželi spodní prádlo, šperky, oblečení, kosmetiku, svíčky nebo potravinové doplňky.

Letos celkem šest vítězů Muže roku poletí Česko reprezentovat na prestižní mezinárodní soutěže, jako jsou Mister Global, Mister Universe, Men of the World, Men of the Year a další.

6. srpna 2022

Finalisté Muže roku 2022

Josef Vanša (23), plynař technik, Ústí nad Labem Adam Bůžek (22), student, Kladno Denys Poljanskyj (24), tesař, Hořovice Petr Ngo (23), student a podnikatel, Teplice Dušan Kuchařík (27), učitel, Zlín Jan Balšán (21), podnikatel, Praha

Philipp Stoimenov (30), manažer, Ostrava

Dominik Odstrčil (26), kontrolor kvality a jakosti, Přerov

Filip Šanda (28), programátor, Prachatice

Leon Vonaký (20), student, Chomutov

David Pleva (27), zámečník a trenér, Teplice

(27), zámečník a trenér, Teplice Matěj Švec (23), fitness trenér, Velešín