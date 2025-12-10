Patrik Hezucký k šoubyznysu lnul od malička. Už jako dítě vystupoval v pořadech pro děti a střihl si malou dětskou roli v seriálu Bakaláři. Jako dospělý pak překládal u natáčení filmů z francouzské produkce, protože mluvil plynně francouzsky.
Až souhra s Leošem Marešem během ranní show Evropy 2 ho katapultovala mezi naše nejznámější moderátory, improvizované telefonáty „Mrázek, ústředna“ mu pak získaly velikou oblibu a dnes se potvrzuje, že nesmrtelnou.
|
Je vzácná a agresivní, říká lékař o rakovině, které podlehl Hezucký
Začátky na Evropě 2
Do rádia přivedli Patrika Hezuckého Roman Ondráček a Miloš Pokorný (Těžkej Pokondr) v roce 1997. Leoš Mareš byl v té době už vycházející hvězda Evropy 2, ale jak vzpomínal dlouholetý ředitel rádia Michel Fleischmann, také „neřízená střela“, kterou bylo třeba usměrňovat. Ačkoli to mohlo působit tak, že je Patrik Hezucký jenom Leošovým nahrávačem, opak byl pravdou a s Marešem se skvěle doplňovali. Jejich souhra trvala od roku 1997 až doposud.
|
Jako dvojice v rádiu neměli konkurenci ani obdobu. Jak vzniklo duo Mareš-Hezucký?
Tady Mrázek, ústředna...
V rámci ranní show Evropy 2 telefonoval Patrik cizím lidem, kteří v první chvíli netušili, že jde o vtip, a nerozuměli absurdním otázkám či velmi krutým vtipům (zejména v partnerské rovině). Samozřejmě všem bylo nakonec řečeno, že se jednalo o recesi, aby jejich profese či vztahy neutrpěly větší škody. Relace probíhala na Evropě 2 každý všední den v 7:05 a v 8:40 a získala si takovou oblibu, že si ji posluchači pouštěli pravidelně a s mírnou škodolibostí čekali, koho Mrázek zase nachytá.
|
Mrázek, ústředna! Připomeňte si vtipné telefonáty zesnulého Patrika Hezuckého
Mezi nejznámější patří telefonát majitelce vystrašeného jezevčíka, kterému měla být udělena medaile Za hrdinství, pojištění traktoru nebo telefonát ochránců lidského zdraví do města Kouřim s žádostí o změnu názvu.
Hudební vydavatelství BM Music / Universal pak na jejich popularitu vsadilo, když v roce 2000 vydalo album Mrázek, ústředna aneb To nejlepší z telefonů pana Mrázka. Do května května 2001 se prodalo celých 15 tisíc nosičů a tvůrci obdrželi za svůj počin Zlatou desku.
|
Ranní show bez Hezuckého i Mareše. Kolegyně oznámila, kdy bude poslední rozloučení
Proč skončil Mrázek, ústředna?
Relace „Mrázek, ústředna“ byly devadesátkově syrové a nespoutané, ale také přelomové, protože znamenaly větší interakci mezi hlasy v éteru a jejich posluchači. Ačkoli se zdá, že tento prostor byl výlučně Patrikův, i zde se jednalo o vzájemnou spolupráci a řadu vtipů a situací mu kolega Leoš Mareš pomáhal vymýšlet.
Nakonec už byl „Mrázek, ústředna“ tak známý, že tento formát musel být stažen. „Jak totiž Mrázek nabíral na popularitě, už nás lidi poznávali. A to se vám stane, že osm telefonátů z deseti nemůžete pustit ven, protože lidi řeknou: ‚Jo, Mrázek.‘ A tím to bylo odstřelené,“ vysvětlil Patrik, proč úspěšný pořad ukončil. Mrázek však nadále žije vlastním životem v online prostoru a Patrikova bezprostřednost a pohotovost v improvizaci z něj udělala jednu z legend českého rádia.