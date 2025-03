Herec Rowan Aktinson, celosvětově známý díky své roli Mr. Beana a profesionální filmová maskérka Sunetra Sastryová se seznámili během natáčení seriálu Černá zmije. Vzali se v roce 1990, manželi byli přes dvacet let, mají spolu dvě děti. Jejich dcera Lily nyní prozradila, jak rozchod rodičů ovlivnil její život.

Lily Sastryová je dcerou herce Rowana Atkinsona, který se celosvětově proslavil jako Mr. Bean. (2025)

Dlouholeté manželství se rozpadlo poté, co se jeden z nejpopulárnějších britských komiků zamiloval do o šestadvacet let mladší komičky Louise Jonesové a následně podal žádost o rozvod. Lily Sastryová se nyní rozhodla svým sledujícím na Instagramu svěřit s tím, co ve svých dvaceti letech v průběhu rozvodu rodičů prožívala.

„Zažívala jsem každodenní obrovský chaos a cítila jsem se opravdu velmi osaměle. Všechno se rozpadlo. Tehdy jsem to vnímala opravdu velmi silně. Teď, když mi je třicet, konečně se na to s odstupem času dokážu podívat s nadhledem a pochopit, co se tehdy uvnitř mě dělo během těch dní, o kterých jsem si myslela, že jsou nejtemnější v mém životě,“ popisuje.

„Byla jsem úplně ztracená. Až když jsem se blížila k třicítce, začala jsem se cítit zase alespoň trochu normálně. Mnoho let jsem měla pocit, že nikam nepatřím – ani sem, ani tam, ani k mámě, ani k tátovi. Byl čas žít vlastní samostatný život a já na to nebyla připravená,“ říká.

Přiznává, že pro ni bylo velmi těžké najít sama sebe. Neměla přátele, žila v rozbité rodině a zároveň se snažila věnovat hudbě a pochopit svět kolem sebe a to, co chce v životě dělat, aby byla šťastná.

„Trvalo mi roky, než jsem zjistila, kdo opravdu jsem a jak být nejlepší verzí sebe sama. Udělala jsem v průběhu toho procesu nespočet chyb. Mnohokrát jsem se cítila zraněná, úplně ztracená a velice osamělá,“ vzpomíná.

Našla ale cestu, jak se s těmito pocity vyrovnat – a to prostřednictvím umění. „Umění bylo mým světlem ve tmě. Tím, co dalo všemu utrpení smysl, protože jsem měla před sebou cíl a velký sen,“ říká Lily, která se v současnosti živí jako zpěvačka, dříve byla burleskní tanečnicí, věnuje se také malířství.

Po rozvodu jejích rodičů v roce 2015 bulvár spekuloval o tom, že Lily přerušila kontakt se svým slavným otcem. Změnila si totiž příjmení z Atkinson na Sastry a ze všech svých online profilů odstranila jakékoliv zmínky o známém herci.

Lily však tuto domněnku vyvrátila s tím, že nechce být známá jen jako „dcera Mr. Beana“ a v roce 2018 otce osobně podpořila na premiéře jeho filmu Johnny English znovu zasahuje.

Kromě dcery Lily mají Rowan a Sunetra také syna Bena Atkinsona (31), který slouží jako důstojník v armádě.

Kromě dětí z prvního manželství má Rowan Atkinson také osmiletou dceru Islu se svou současnou partnerkou Louise. Svůj soukromý život si herec pečlivě chrání před veřejností.