Možná naivně, ale aspoň jsem to zkusil. Stropnický otevřeně o politice, ženách i dětech

Kdyby mohl žít ještě jednou, jaké by si zvolil povolání? „Hlavně bych nechtěl znovu upadnout do workoholismu, v němž jsem léta žil,“ říká herec, režisér, písničkář, diplomat a politik, který v prosinci oslaví sedmdesátku.
Kdybyste se ohlédl za těmi sedmi dekádami, kdy jste byl v soukromí nejšťastnější?
Každá dekáda měla svá pro i proti. Já jsem třeba moc rád, že jsme se po mnoha letech, až co jsem se podruhé rozvedl, usmířili s mou první ženou. Najednou jsme se spolu dokázali normálně bavit na svatbě dcery Aničky. Svým bývalým partnerkám přiznávám, že to se mnou měly mockrát těžké a že jsem mohl nesplňovat oprávněná očekávání. Každá z nich byla zajímavá, netuctová. A proto bylo možná i soužití náročnější. Myslím, že tu pravou jsem potkal až teď. Trochu pozdě, ale přece.
Hlasy davu se získávají sliby, jaké nemají s realitou nic společného. Být zvolen je jejich jediným skutečným programovým bodem, a tomu je vše podřízeno.