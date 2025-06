Mám Parkinsona, přiznal zpěvák skupiny A-ha. Je to boj s vlastním tělem, popsal

„Nemám problém přijmout tuto diagnózu. Postupem času jsem si vzal k srdci pozitivní přístup svého čtyřiadevadesátiletého otce, u kterého vidím, jak lidský organismus s věkem postupně chátrá. Ale i tak se dá fungovat. Používám zkrátka to, co funguje,“ říká Morten Harket.

Skupina A-HA: Pal Waaktaar, Morten Harket a Magne Furuholmen (1984)

Hudebník se rozhodl sdílet zprávu o zdravotním stavu s fanoušky poté, co si ji nějakou dobu nechával pro sebe.

„Část mě to velice chtěla zveřejnit. Jak už jsem řekl, přijmout diagnózu pro mě nebyl problém – tím, co mě odrazovalo od sdílení zprávy o mém zdravotním stavu, byla moje potřeba klidu a ticha na práci. Dělám, co můžu, abych zabránil tomu, aby se celý můj organismus začal rozpadat,“ vysvětluje.

S diagnózou se po oznámení lékařů svěřil pouze svým nejbližším. Podle jeho slov bojoval dlouho s nalezením rovnováhy mezi užíváním léků a zvládáním jejich vedlejších účinků.

„Je toho tolik, co je třeba zvážit, když se snažíte napodobit mistrovský způsob, jakým tělo zvládá každý složitý pohyb. Je to náročné, ale nemůžete přestat žít. Je třeba zvládat nadále všechny společenské záležitosti, pozvánky na koncerty i běžný každodenní život,“ vysvětluje Harket.

V červnu 2024 podstoupil neurochirurgický zákrok známý jako hluboká mozková stimulace (DBS, Deep Brain Stimulation). Na léčbu reagoval dobře. V prosinci pak podstoupil podobný zákrok na pravé straně mozku, který byl rovněž úspěšný.

Po operaci Harket zaznamenal negativní změny na svém hlase, který je nyní výrazně slabší. „Problémy s hlasem jsou jedním z mnoha důvodů velké nejistoty ohledně mé tvůrčí budoucnosti,“ říká.

Na otázku, zda ještě vůbec může zpívat, odpověděl, že neví. „Necítím se teď na zpěv a to je pro mě znamení. Zatím se dokážu vyjádřit hlasem, ale za současného stavu zpěv nepřipadá v úvahu. A nevím, jestli to někdy v budoucnu ještě zvládnu,“ svěřil se.

„Vždycky jsem měl dělat jiné věci, ale nakonec jsem se poměrně natrvalo usadil jako zpěvák v kapele. Když říkám, že moje identita nestojí na tom, že jsem zpěvák, říkám to upřímně,“ dodal s tím, že má i jiné velké vášně a koníčky.

„Nebojte se o mě. Zjistěte, kým chcete v životě být – je to proces, který může být každý den nový a jiný,“ vzkázal fanouškům. „Buďte dobrými služebníky přírody, která je základem naší existence, a pečujte o životní prostředí, dokud je to ještě možné. Věnujte svou energii a úsilí řešení skutečných problémů. Vězte, že o mě je dobře postaráno,“ dodal.

VIDEO: A-ha – Take On Me (1986):

Morten Harket je norský hudebník, nejvíce známý jako zpěvák synthpopové skupiny A-ha, založené roku 1982, s níž vydal deset alb. Získal osm cen Grammy. Celosvětové slávy dosáhl v roce 1985 po průlomovém hitu Take on Me s animovaným videoklipem.

Parkinsonovou chorobou, již si obvykle spojujeme s třesem rukou, u nás trpí asi padesát tisíc lidí. Běžným omylem je, že se tato nemoc týká pouze starých lidí. Skutečnost je taková, že nejvíce postihuje lidi mezi padesáti a šedesáti lety, ale může přijít i dřív – asi u desetiny pacientů se projeví ještě před čtyřicítkou.

Parkinsonova nemoc se začne projevovat v okamžiku, kdy odumře 60 až 80 procent buněk produkujících dopamin. K nejčastějším klinickým příznakům patří zpomalení a zhoršená koordinace pohybů končetin, chůze malými krůčky, nadměrná svalová ztuhlost a u některých pacientů také klidový třes rukou i nohou.

V pozdějších fázích nemoci se dostavují nezvladatelné mimovolní pohyby a křeče a široké spektrum nejrůznějších nemotorických příznaků – od zažívacích obtíží přes poruchy spánku až k řadě i velmi vážných psychických problémů.

Vyléčit tuto nemoc současná medicína nedokáže, ale má možnosti ke zmírnění nebo i odstranění příznaků. Důležité je stanovit diagnózu včas, aby se neodkládala správná léčba.