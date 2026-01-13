„Tam půjdu těsně před kremací,“ řekl na divokou kartu pořadu Naked Attraction Jan Kraus. „V té kabince budu jedině mrtvý a všichni budou říkat: Na to, že je mrtvý, vypadá dobře,“ dodal moderátor, který si kvůli Timkové pořad pustil, aby věděl, co moderátorka dělá.
Sledoval ho spolu s manželkou Ivanou Chýlkovou, která si musela zakrývat oči. Zvládli jen první dva díly. Kraus by nahou seznamku vylepšil tím, že by se svlékla i moderátorka. „Proč vy jste tam oblečená? Mě to rušilo. Zbourejte tu bariéru, shoďte to ze sebe,“ vyzval Timkovou.
„Když jsem tu informaci, že budu moderovat tenhle pořad, sdělovala svým rodičům, tak táta zezelenal a ptal se mě, jestli tam budu oblečená. Takže já nemůžu,“ vysvětlila moderátorka, která se aktuálně připravuje na druhou řadu úspěšné show vysílané televizí Óčko.
Zájemci se mohou hlásit přes webové stránky nakedattraction.cz . Vítáni jsou lidé všech typů postav i všech pohlaví a preferencí.
Do nové řady Naked Attraction se už před spuštěním castingu hlásily stovky zájemců
„První sezóna vzbudila velkou pozornost a přinesla rekordní sledovanost. Zúčastnili se jí lidé všech věkových kategorií a ukázala, že za nahé tělo není důvod se stydět, ať vypadáte jakkoli! Show dokázala spojit mnoho lidí. Vznikly vážné vztahy, nové lásky, flirt i kamarádství. Účastníci se shodli, že jim celý proces od castingu po natáčení zvedl sebevědomí,“ stojí v prohlášení televize Óčko.
Diváci zatím viděli prvních deset dílů a na jaře uvidí dalších deset, v nichž se vrátí i někteří populární účastníci show.