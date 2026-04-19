Moderátorka Naked Attraction Monika Timková pózovala v plavkách i úplně nahá

„Tu fotku miluju, protože vznikla náhodou..teda náhodou né, genialitou mého ‚fotografa‘… A jelikož mi včera něžně naznačil, že fotek ve sdíleném albu je 2000 a skoro žádná nespatřila světlo tohoto růžového světa, posílám ji do éteru,“ napsala Timková k fotce z dovolené, kterou trávila na Kostarice.
Timková moderuje pořad, v němž nakonec před kamerou zůstává jediná oblečená. Přiznává, že ač je profesionálka, má se svlékáním před kamerou problém. Zatím to ale nemusela řešit.
„Tohle je pro mě těžké téma, určitě bych o tom s režisérem hodně polemizovala. Lidi, kteří se svlékli v našem pořadu, obdivuji, ale zároveň se můj postoj k nahotě nezměnil. Hodně se stydím. I na terapiích často řeším vztah ke svému tělu, ale zároveň jsem i hodně cudná, takže i kdybych měla tělo bohyně, tak bych ho nevystavovala. Asi si to schovávám jen pro své nejbližší,“ vysvětlila.
Pořad, který má za cíl ukázat, že všechny typy lidského těla mohou být pro ostatní atraktivní, pomáhá otevřít diskusi o autenticitě, nehledě na společenské standardy krásy. To imponuje i samotné moderátorce, která trpěla mentální anorexií, dokud jí přátelé nepomohli vyhledat odbornou pomoc. Dnes se Timková považuje za uzdravující se, ale upozorňuje, že jde o běh na dlouhou trať. „Tyto věci jsou ve vás pořád, ten červ v hlavě, nikdy nezmizí,“ říká moderátorka.