Z princezny moderátorkou nejodvážnější show. Kdo je Monika Timková?

Ivana Vaňkátová
  13:00
Herečka Monika Timková se v posledních měsících stala tváří jedné z nejdiskutovanějších televizních show současnosti. Diváci, kteří si ji pamatují z pohádky Princezna a písař nebo ze seriálu Slunečná či filmu Vyšehrad: Fylm, ji nově vídají v roli moderátorky české verze britské seznamovací reality show Naked Attraction.
Česko-slovenskou verzi populární nahé seznamovací reality show Naked Attraction...

Česko-slovenskou verzi populární nahé seznamovací reality show Naked Attraction bude moderovat herečka Monika Timková. | foto: koláž iDNES.cz

Monika Timková
Monika Timková (31. března 2023)
Monika Timková a Matouš Ruml v pohádce Princezna a písař (2014)
Monika Timková
Monika Timková, která před několika dny oslavila své 35. narozeniny, se v souvislosti s novou rolí nebála otevřít ani velmi osobní témata – včetně dlouholetého boje s poruchou příjmu potravy.

Od výherkyně Miss k moderování nahé seznamky

Monika Timková zahájila svou kariéru jako herečka a diváci si ji nejčastěji spojují s rolemi v seriálech jako Policie Modrava a Slunečná nebo s pohádkou Princezna a písař, kde ztvárnila roli princezny Amálky.

Vedle hereckých rolí si v roce 2015 připsala nečekaný triumf, když zvítězila v soutěži Miss Academia. Tato soutěž krásy a inteligence, určená pro studentky, hledá „Miss, která má (s)mysl“, a tak klade důraz na intelekt i osobnost.

Poté, co se dozvěděla o svém vítězství v Miss Academia 2015, se Monika Timková neubránila slzám.

Miss Academia 2015 Monika Timková (uprostřed), první vicemiss Eliška Urbancová (vlevo) a druhá vicemiss Marcela Soviárová.

Vítězství pro Timkovou, která tehdy ve 24 letech studovala sociální a mediální komunikaci na pražské Univerzitě Jana Amose Komenského, bylo velmi emotivní. Porotu si získala především svým šarmem a vtipem. V rozhovorech později prozradila zajímavou skutečnost: nikdo z porotců netušil, že má již za sebou herecké zkušenosti.

„Nikde jsem to neuváděla. První castingy byly ještě před pohádkou, takže to nikdo nevěděl. Až na prvním soustředění jsem řekla, že mám vánoční pohádku,“ prozradila Timková.

Také její vstup do světa moderování reality show, která se opírá o nahotu, byl pro mnohé překvapivý. Pro ni samotnou však představuje zajímavou výzvu. „Těším se, že budu součástí pořadu, který ukáže krásu reálných těl – bez filtrů a umělých úprav. Sociální sítě i porno nám často zkreslují představu o tom, jak by tělo mělo vypadat. Naked Attraction dá prostor přirozené rozmanitosti a právě to mě na tom láká,“ prozradila Monika Timková.

„Baví mě nejen ta prvotní chemie dle tělesné přitažlivosti, ale i to, že jde o bezpečné seznamování. Online dating je zavádějící, občas i riskantní, sama s tím mám negativní zkušenost. V Naked budeme párovat prověřené lidi, kteří chtějí skutečné spojení – ať už hledají celoživotní lásku, nebo chtějí zažít dobrodružství,“ popisuje Timková s tím, že od moderování show očekává spoustu zážitků.

„Těším se na nové zkušenosti a nové pohledy na lidské tělo, ať už to znamená cokoli,“ dodává.

V honbě za štíhlostí si zakázala jíst i ovoce

Monika Timková otevřeně promluvila o svém dlouholetém boji s mentální anorexií a poruchou příjmu potravy. Omezování jídla v nejtěžší fázi zašlo až tak daleko, že nejedla ani ovoce, a to v mylném přesvědčení, že jde o zdravý životní styl. Na zoufalé volání svého těla v podobě padání vlasů a poruchy imunity neslyšela. Herečka přiznala, že zlom nastal, když jí přátelé pomohli vyhledat odbornou pomoc.

Dnes se Timková považuje za uzdravující se, ale upozorňuje, že jde o běh na dlouhou trať: „Tyto věci jsou ve vás pořád, ten červ v hlavě nikdy nezmizí.“

Stále tak dochází na terapii. Za velký úspěch považuje, že se jí podařilo získat zpět váhu, kterou měla před deseti lety, a to tentokrát zdravým způsobem.

Role v Naked Attraction tak pro ni znamená i symbolické vítězství a otevření diskuze o autenticitě, nehledě na společenské standardy krásy.

