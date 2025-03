Totální debilita. Už bych si žabí jed do těla nedala, říká Monika Timková

Monika Timková nemusela za rituál kambo zaplatit, protože ho podstoupila v rámci spolupráce. V podcastu Bořka Slezáčka a Davida Shorfa s názvem Med a peří popsala, jaké to bylo.

„Totální p******a! Říkala jsem si: Ty seš prostě taková kráva! Ty se necháš dobrovolně otrávit,“ řekla s tím, že měla špatnou reakci a otekly jí prsty, pusa i obličej. „Poté jsem to zpětně rekapitulovala a říkala jsem si: Takže ty jsi doma půl dne nežrala, aby ti někdo vypálil tři díry na ruce, které tam budeš mít už nadosmrti, aby ti tam sypal žabí jed.“

Navíc půl dne zvracela a před samotným rituálem se hodinu klepala. Následky se dostavily také půl roku po rituálu, když jí vypadávaly vlasy.

Herečka přiznala, že rituál podstoupila dobrovolně. „Normálně tyhle věci nedělám. Bylo mi vysvětleno, že tělo dostane takový šok, že musí aktivovat všechny protilátky, které v těle má, aby se ubránilo proti tomu jedu, aby bylo silnější. Vlastně jako vakcína. Potřebovala jsem si to zkusit. Byla to totální debilita, v životě bych už to znovu neudělala,“ prozradila.

V minulosti se herečka také potýkala s mentální anorexií, kvůli které si založila i podcast Jste normální !?, v němž mluví hosté o problémech jako alkoholismus, poruchy příjmu potravy nebo deprese.