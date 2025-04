Prý se z vás nedávno stala zámecká paní?

Zámeckou paní se rozhodně být necítím, ale je pravda, že si partner před časem splnil životní sen a koupil zchátralý zámek v Neustupově u Benešova, který pomalu dáváme dohromady. Máme tam svůj apartmán takže tam jezdíme jako na chalupu. (smích) Historickou část se chystáme zpřístupnit veřejnosti.

Co bílá paní, nestraší vás?

Spíš bezhlavý rytíř! Kdysi dávno byl totiž majitelem zámku Kašpar Kaplíř ze Sulevic, který byl kdysi spolu s dalšími pány sťat na Staroměstském náměstí. Ale říká se, že když jsme zámek začali obývat z dobrého důvodu – tedy abychom ho opravili – duchové nám spíš pomůžou a určitě budou i u slavnostního otevření 27. dubna. V ten den mohou návštěvníci zároveň v premiéře vidět naši skupinu Romantic Woman. S kolegyněmi, operními pěvkyněmi, jsme daly dohromady formaci ve stylu ženského hudebního souboru Celtic Woman. Momentálně natáčíme v krásném kostele v Neratově píseň Amazing Grace, kterou bychom se chtěli představit veřejnosti. Podobné uskupení mladších zpěvaček u nás chybí.

Vypadá to, že jdete z jednoho uskupení do druhého.

Jsem ještě členkou uskupení 4 ROCKEŘI s operní pěvkyní, které jsme dali dohromady s Jirkou Zonygou, Leonou Šenkovou, Milanem Devinem a Lukášem Písaříkem. Naším cílem je propojovat operu s rockem. Zpíváme upravené hity jako třeba Atlantídu Mira Žbirky, Who Wants to Live Forever od kapely Queen, nebo třeba i Smetanovu Vltavu v rockově operním hávu. Máme krásné koncerty, vidíme, že lidé mají podobný styl rádi.

Máte za sebou dvanáct let hlavních rolí ve slavných muzikálech, přesto jste se rozhodla odejít na sólovou dráhu.

Okolnosti mi jasně ukazují, že čas dozrál a já bych chtěla pracovat také na něčem vlastním. Oslovila jsem pár autorů, aby mi napsali písně a moc se těším, co vznikne. Líbilo by se mi něco ve stylu zpěvaček Sarah Brightmanové nebo Céline Dion, prostě klasický hlas.

Říkáte, že váš muž si splnil životní sen. Jaký je ten váš?

Asi mít statek a starat se o koně a krávy. Jsem totiž původně inženýrka zemědělství. (smích) Tímhle směrem mě to pořád táhne, a možná že to tak jednou i dopadne. Potkala jsem mého současného muže, a život se mi začíná měnit před očima.

Jak se to stalo, že bioložka skončila jako operní zpěvačka?

Já jsem ještě neskončila! Odjakživa mě bavilo obojí – jak zpěv, tak příroda. Neuměla jsem se úplně rozhodnout, tak jsem se přihlásila na konzervatoř i Vysokou školu zemědělskou. Přijali mě na obě, tak jsem obě vystudovala. Osudový pak pro měl byl muzikál Fantom Opery, kam jsem šla vlastně spíš náhodou na konkurz, a ono to vyšlo. Svou práci v laboratoři jsem měla ráda, a úplně jí opustit nechtěla. Možná i proto má pěvecká kariéra začala vycházet, protože jsem příliš netlačila na pilu. To je takový princip, který mi v životě nejvíc vychází. Vše má svůj smysl a naprosto věřím v to, že když se jedny dveře zavřou, druhé se pak vzápětí otevřou. Přijímám, co přichází a vděčná jsem za všechno.

Zmínila jste práci v laboratoři. Čemu jste se tam přesně věnovala?

Zkoumala jsem vliv probiotik na trávicí trakt přežvýkavců. Má práce spočívala v tom, že jsem jim odebírala stolici a tu pod mikroskopem zkoumala. Je to ale už hodně dávno. V podstatě jsem zažila laboratoře ještě v dřevních dobách Petriho misek a pipet. Dnes už vědci pracují s genetickými rozbory, vše už je úplně jinde.

Takže jste fanouškem probiotik?

Je to určitě dobrá věc, doporučila bych je i lidem. Nejsem kdovíjaká zastánkyně zdravého životního stylu, jím na co mám chuť a s pohybem to také moc nepřeháním. S dcerkou si ho užívám víc než dost.

Vaší dceři Rozálii je rok a půl. Už jste u ní vypozorovala nějaké umělecké sklony?

Zatím ne. Deset let jsem učila zpěv, takže mám na tohle celkem radar. Ale kdo ví, třeba se vše u ní ještě rozvine. Naše mamka to takhle dělala s námi. Chodili jsme do kdejakého kroužku a ona sledovala, co nás nejvíc zaujme. Můj bratr se takhle například stal vrcholovým triatlonistou a kam jsem směřovala já, to už dnes víme.

VIDEO: 4 ROCKEŘI s operní pěvkyní - VLTAVA (2024):