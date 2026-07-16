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Moniku Marešovou rozčílili lidé na chatě. Chybí obyčejná slušnost, vzkázala

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  13:30
Exmanželka moderátora Leoše Mareše (50), Monika Marešová (50), se podělila o nepříjemnou zkušenost z pobytu na chatě, kterou má u vodní nádrže Hracholusky. Nevadí jí, když lidé projdou přes její soukromý pozemek, mrzí ji ale, že mnozí přitom ani nepozdraví nebo nepoděkují. Její příspěvek vyvolal mezi sledujícími na Instagramu živou debatu.

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Monika Marešová se na Instagramu zamyslela nad tím, že se podle ní z mezilidských vztahů pomalu vytrácí obyčejná slušnost. K napsání příspěvku ji přiměly opakované osobní zkušenosti z chaty, kterou má u vodní nádrže Hracholusky, přibližně dvacet kilometrů západně od Plzně.

Přestože je u příjezdové cesty závora i cedule upozorňující na soukromý pozemek se zákazem vstupu, lidé podle ní na pozemek často vstupují. Sama přitom přiznává, že jí samotný průchod lidí na pláž nebo k lavičce tolik nevadí. Mrzí ji však něco jiného.

„Mám pocit, že se mezi námi pomalu vytrácí něco úplně obyčejného a to základní lidská slušnost. Pozdravit. Poprosit. Poděkovat. Na Hracholuskách máme soukromý pozemek. Není oplocený, ale jsou tu závory i cedule, že jde o soukromý pozemek se zákazem vstupu? popisuje.

Monika Marešová otevřela debatu o slušnosti poté, co jí lidé bez pozdravu či poděkování vstupují na soukromý pozemek u chaty. (červenec 2026)
Leošova první manželka Monika Marešová, se kterou má dva syny. (2026)
Leoš Mareš se svou první manželkou Monikou
Monika Marešová a její syn Jakub Mareš (Praha, 4. října 2021)
31 fotografií

„Upřímně? Ani mi tolik nevadí, když tudy někdo projde. Ale když si lidé přijdou sednout k nám na lavičku, rozhlédnou se kolem a neřeknou ani ‚Dobrý den‘. A to mě štve. Přitom jedno obyčejné pozdravení nebo poděkování nestojí vůbec nic. Tak prosím, zdravme se. Děkujme si. Buďme k sobě zase o něco milejší.“

Její slova našla odezvu u řady sledujících, kteří se podělili o podobné zkušenosti. Mezi komentujícími je mimo jiné i influencerka a podnikatelka Ornella Koktová. „Lidi moc nezdraví ani tehdy, když je míjíte v parku, v lese nebo u školy. O to hlasitěji zdravíme my. Se*e mě to a baví zároveň,“ napsala.

Marešová svým příspěvkem otevřela debatu o tom, že obyčejné pozdravení nebo poděkování by mělo být samozřejmostí. Sama zdůrazňuje, že jí nejde o samotný vstup na neoplocený pozemek, ale především o vzájemný respekt a základní lidskou slušnost.

Monika Marešová je podnikatelka a bývalá manželka moderátora Leoše Mareše. Seznámili se v druhé polovině 90. let na Evropě 2, kde oba pracovali, ještě předtím, než se Mareš stal jednou z nejznámějších tváří českého showbyznysu. Vzali se v roce 1998, z jejich manželství se narodili dva synové, Jakub (20) a Matěj (17). Dvojice se rozvedla v roce 2010, kvůli dětem ale dodnes udržuje korektní vztahy.

ANKETA: Souhlasíte s názorem Moniky Marešové, že se vytrácí obyčejná lidská slušnost?

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