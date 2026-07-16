Moniku Marešovou rozčílili lidé na chatě. Chybí obyčejná slušnost, vzkázala

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Monika Marešová se na Instagramu zamyslela nad tím, že se podle ní z mezilidských vztahů pomalu vytrácí obyčejná slušnost. K napsání příspěvku ji přiměly opakované osobní zkušenosti z chaty, kterou má u vodní nádrže Hracholusky, přibližně dvacet kilometrů západně od Plzně.
Přestože je u příjezdové cesty závora i cedule upozorňující na soukromý pozemek se zákazem vstupu, lidé podle ní na pozemek často vstupují. Sama přitom přiznává, že jí samotný průchod lidí na pláž nebo k lavičce tolik nevadí. Mrzí ji však něco jiného.
„Mám pocit, že se mezi námi pomalu vytrácí něco úplně obyčejného a to základní lidská slušnost. Pozdravit. Poprosit. Poděkovat. Na Hracholuskách máme soukromý pozemek. Není oplocený, ale jsou tu závory i cedule, že jde o soukromý pozemek se zákazem vstupu? popisuje.
„Upřímně? Ani mi tolik nevadí, když tudy někdo projde. Ale když si lidé přijdou sednout k nám na lavičku, rozhlédnou se kolem a neřeknou ani ‚Dobrý den‘. A to mě štve. Přitom jedno obyčejné pozdravení nebo poděkování nestojí vůbec nic. Tak prosím, zdravme se. Děkujme si. Buďme k sobě zase o něco milejší.“
Její slova našla odezvu u řady sledujících, kteří se podělili o podobné zkušenosti. Mezi komentujícími je mimo jiné i influencerka a podnikatelka Ornella Koktová. „Lidi moc nezdraví ani tehdy, když je míjíte v parku, v lese nebo u školy. O to hlasitěji zdravíme my. Se*e mě to a baví zároveň,“ napsala.
Marešová svým příspěvkem otevřela debatu o tom, že obyčejné pozdravení nebo poděkování by mělo být samozřejmostí. Sama zdůrazňuje, že jí nejde o samotný vstup na neoplocený pozemek, ale především o vzájemný respekt a základní lidskou slušnost.
Monika Marešová je podnikatelka a bývalá manželka moderátora Leoše Mareše. Seznámili se v druhé polovině 90. let na Evropě 2, kde oba pracovali, ještě předtím, než se Mareš stal jednou z nejznámějších tváří českého showbyznysu. Vzali se v roce 1998, z jejich manželství se narodili dva synové, Jakub (20) a Matěj (17). Dvojice se rozvedla v roce 2010, kvůli dětem ale dodnes udržuje korektní vztahy.