Do manžela jsem se zamilovala až postupem času, říká Monika Leová

Pomáháte tatínkovi v restauraci, baví vás to?

Ano, pomáhám tatínkovi v restauraci, kterou si otevřel. Nejen s provozními věcmi, ale také s obsluhou. Kontakt s lidmi mě baví hodně. Vždycky jsem si říkala, co bych mohla v životě dělat a tohle mě hodně naplňuje, protože zpětná vazba od lidí je obrovská, když jim chutná.

Tohle jsem třeba v televizi neměla. Tam mluvíte do kamery, ale vlastně nikde nic, žádná pochvala. A já asi pochvaly k životu potřebuji. Takže tam mám tu zpětnou vazbu od lidí ihned. Je to pro mě čas, kdy můžu relaxovat. Chodím si do práce odpočinout od dětí, je to takový nový náboj, nové prostředí. Každému to doporučuji. Ne všichni si to můžou dovolit, ale maminky samozřejmě ví, že jakmile trošičku vypadnou z toho kolečka kolem dětí, tak je to prostě wellness. No a pak se moc rádi vracíte zase zpět.

Koho napadají videa, co děláte s manželem na sociální sítě?

My jsme v tomhle s manželem super tým. Ty nápady se nám prolínají, máme meetingy. Jsme opravdu jak marketingová agentura, každý přijde se seznamem nápadů, hodnotíme si to. Já stříhám videa, dávám k tomu hudbu. Martin je spíš scenárista. Pak máme i herce, naše děti. Takže to všechno vždy do sebe zapadne a je to opravdu společná práce. Moc nás to baví, protože můžeme uplatnit naši kreativní stránku.

Musím přiznat, že jste opravdu velmi kreativní. Každému videu dáte nějaký příběh, není to jen obyčejný prodej služby, produktu.

Jsme moc rádi, že to lidi baví, zlepší jim to den a oceňují to. Že to neděláme jen tak. Je to takový náš motor. A tady jsou ty pochvaly taky hned. Asi jsem opravdu člověk, který potřebuje být od rána do večera chválený. Naši sledující to umí úžasně. Samozřejmě že se najdou i tací, kteří kritizují, ale to je v pořádku, aspoň nás to zase posouvá dále. Ale těch 99 procent diváků nás opravdu chválí. Jsme za to moc vděční a oceňujeme to.

Martin Košín a Monika Leová

Chybí vám práce v televizi?

Našla jsem se úplně jinde a z televize mi chybí spíš ten tým, lidi. Ale už bych se tam asi nevrátila. Třeba na nějaké jiné projekty, které by byly spojené spíš s lifestylem nebo se zábavou. Ale už ne zprávy.

S manželem jste už dlouho, co vás k němu stále přitahuje?

Teď jsme oslavili 15 let spolu. U nás to nebylo takové prvotní zamilování, takže já jsem se do něj zamilovala postupem času. A přijde mi, že se do něj zamilovávám pořád, protože mě stále něčím překvapuje. Nejde úplně říct, co mě zaujalo. Ale obecně to, že mě klade na první místo, což je pro mě nejvíc důležité. Pořád, i přes ty děti, jsme my dva. A to je, myslím, základ fungujícího, dobrého vztahu.

Potkaly jsme se na brněnském plese v Intru, jezdíváte sem často?

Je to můj druhý ples v Intru a strašně jsem se na něj těšila, protože mi to spojení s hotelem přijde geniální. Mám rok staré miminko a jedno tříleté, takže tady se mnou jsou obě moje děti, hlídá je babička. Právě jsem přišla z kojení, protože můj mladší syn nechtěl babičce usnout, tak napsala SOS a jdu se zase bavit. Takže pokud nejste místní Brňáci a jste z jakékoliv koutu České republiky, tak je to tu skvělé. Mít tu rodinu u sebe je báječné řešení.

Monika Leová s manželem

Pomáhá vám kromě manžela ještě někdo s dětmi?

Nechci si hrát na hrdinku, opravdu mám super tým, protože bydlíme s mojí babičkou a teď se k nám přistěhovala i moje maminka. Bydlíme všichni v jednom baráku, děti se mezi nás rozprostřou a pomoc je obrovská. K tomu samozřejmě funguje manžel, a já můžu chodit pomáhat tatínkovi do restaurace. Takže to u nás plyne a je to úžasná symbióza.

Chodíte na plesy ráda?

Strašně moc ráda, obzvlášť teď, když jsem máma. Doma nosím tepláky a umaštěné vlasy. Moc ráda se vyšňořím, půjčím si nějaké hezké šaty a opravdu si řeknu, že ještě nepatříme do starého železa, ještě jsme fakt pěkný ženský. Jsem ráda ve společnosti. Ještě jsem ani nebyla tančit, já se jen bavím s lidmi, jelikož jsem byla úplně asociální. Cítím se jak utržená z řetězu. (smích) Je to úžasné být po tak dlouhé době ve společnosti.

Monika Leová a Martin Košín na Česko-Slovenském plese (Praha, 30. dubna 2022)

Tančíte ráda?

Tančím moc ráda. Chodila jsem od mala na tanečky, takže společenské tance miluji. Akorát umím jen ty základní. Chodila jsem i do pokročilých tanečních, ale to jsem všechno zapomněla. Miluji polku a valčík, takže se těším až to tady s manželem rozbalíme a zatančíme si, protože jsme oba víc na freestyle a toho, myslím, tady bude dost.

Jaký druh oblečení je blízký vašemu srdci?

Mám moc ráda šaty, strašně se mi to líbí. Spousta žen, co sleduji, se obléká do vyloženě ženského oblečení, jak to bylo dřív. Přiznám se, že to moc nenosím, protože nemám kam. Teď s dětmi vždycky sáhnu po legínách a co největším pohodlí. Ale třeba se k tomu zase vrátím, až nebudu mít tričko od přesnídávek a od křupek. Moc se mi líbí, když jsou holky oblečené opravdu žensky. My jsme teď v takovém pracovním módu, rekonstruujeme barák. Teď by nás asi nikdo moc nepoznal, když by nás potkal na ulici, protože jsme celý zašpinění, ale to k tomu patří.