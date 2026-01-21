Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Autor:
  11:21
Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.
Monika Jákliová

Monika Jákliová | foto: Profimedia.cz

Podle informací policie jednatřicetiletá řidička osobního vozidla Mercedes-Benz...
Podle informací policie jednatřicetiletá řidička osobního vozidla Mercedes-Benz...
Podle informací policie jednatřicetiletá řidička osobního vozidla Mercedes-Benz...
Monika Jákliová (2025)
36 fotografií

K tragédii došlo ve středu 21. ledna nad ránem na silnici mezi Veľkým Mederem a Dolným Štálem v okrese Dunajská Streda.

Podle informací policie jednatřicetiletá řidička osobního vozidla Mercedes-Benz S 580 pravděpodobně sama sjela ze silnice a narazila do stromu. Navzdory rychlé pomoci záchranářů svým zraněním podlehla v nemocnici krátce před šestou hodinou ranní.

Podle informací policie jednatřicetiletá řidička osobního vozidla Mercedes-Benz...

Podle informací webu Pluska.sk se jedná o Moniku Jákliovou – fitness influencerku a bývalou partnerku MMA zápasníka Gábora Borárose. Jejich vztah byl v minulosti často sledován veřejností i médii, spojovala je dcera Zora, rodina se společně objevila i v televizním pořadu Výměna manželek.

Monika Jákliová
Podle informací policie jednatřicetiletá řidička osobního vozidla Mercedes-Benz S 580 pravděpodobně sama sjela ze silnice a narazila do stromu. (21. ledna 2026)
Podle informací policie jednatřicetiletá řidička osobního vozidla Mercedes-Benz S 580 pravděpodobně sama sjela ze silnice a narazila do stromu. (21. ledna 2026)
Podle informací policie jednatřicetiletá řidička osobního vozidla Mercedes-Benz S 580 pravděpodobně sama sjela ze silnice a narazila do stromu. (21. ledna 2026)
36 fotografií

Moničin bývalý partner Gábor Boráros se k tragédii vyjádřil krátce po zveřejnění smutné zprávy slovenskými médii. Na sociální síti sdílel mimo jiné emotivní fotografii, na které kráčí ruku v ruce se svou malou dcerkou. Záběr doplnil černým srdcem. Připojil i krátký vzkaz v maďarštině: „Ne hívogassatok kérlek. (Prosím, nevolejte mi).“

Přidal i vzkaz pro zesnulou exsnoubenku týkající se jejich dcery: „Děkuji, že jsi mi ji darovala. Budu na ni dávat pozor. Navždy. Dokud bude svět světem. Bude vědět, jak moc ji její maminka milovala a že ji shora sleduje na každém kroku,“ napsal.

Nečekaná smrt influencerky zasáhla i její známé. „Moniko, lásko moje jediná, tohle se nemělo stát. Moniko Jákliová, andílku můj,“ napsala influencerka Mikela Vlček. Také Zuzana Plačková reagovala na překvapivou zprávu o úmrtí kamarádky. Na svůj Instagram přidala bílou holubičku a k ní krátký, ale výstižný vzkaz: „Co se to děje, to snad nemůže být pravda. Upřímnou soustrast rodině.“

Vstoupit do diskuse (86 příspěvků)

Hvězda z Harryho Pottera chce větší ňadra

Nejčtenější

Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová (2025)

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...

Z vnuka Matouše je vnučka Matylda, prozradil frontman Olympicu Petr Janda

„Z vnuka Matouše Jandy je vnučka Matylda Jandová,“ prozradil frontman Olympicu....

Muzikant Petr Janda (83) v nejnovějším rozhovoru prozradil, že syn jeho zesnulého syna Petra (†34) se cítí být ženou a tak je z vnuka Matouše (35) nově vnučka Matylda. Frontman kapely Olympic se k...

Sedmnáctiletá dcera Dary Rolins vyrazila s tátou Homolou na výlet do Thajska

Laura Homolová a její otec Matěj Homola na hudebním festivalu Benátská! s...

Frontman kapely Wohnout Matěj Homola (52) vzal do Thajska svou dceru Lauru, kterou má se zpěvačkou Darou Rolins (53). Sedmnáctiletá dcera slavného páru je v posledních letech vidět čím dál častěji a...

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

Dcera Zuzany Belohorcové boduje v modelingu, po rozchodu rodičů zůstala s mámou

Zuzana Belohorcová se svou patnáctiletou dcerou Salmou (2026)

Dcera slovenské moderátorky a bývalé modelky a playmate Zuzany Belohorcové (49), Salma Hájek Belohorcová (15) své mamince na přehlídkových molech rozhodně ostudu nedělá. Loni na podzim zazářila na...

Survivor Česko & Slovensko odstartuje 23. února 2026. Poprvé nabídne tři díly týdně

Survivor Česko & Slovensko 2026 odstartuje 23. února.

Survivor Česko & Slovensko startuje 23. února 2026 a přinese hned několik zásadních novinek. Poprvé v historii nabídne tři šedesátiminutové epizody týdně.

21. ledna 2026  12:08

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

21. ledna 2026  11:21

Meghan Trainorová má třetí dítě. Vytouženou holčičku jí porodila náhradní matka

Meghan Trainorová v Los Angeles (10. listopadu 2025)

Zpěvačka Meghan Trainorová (32) překvapila fanoušky fotkou s novorozeným miminkem. Předtím totiž předváděla svou štíhlou postavu a rady, jak cvičit, abyste neměli „boky jako skříň.“ Nic...

21. ledna 2026  10:56

Martin Dubovický opustil seznamovací show Bachelor krátce před finále

Martin Dubovický a Pavla Vaníčková v show Bachelor Česko 2 (ostrov Tenerife,...

Překvapivé vyřazení Kristy vystřídal pohádkový konec. Martin Dubovický (34) se rozhodl opustit show Bachelor krátce před koncem. Některá rozhodnutí už podle jeho slov nebylo možné dál odkládat.

21. ledna 2026  9:58

Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný...

21. ledna 2026

Manžel potřebuje mít vše srovnané a pořád mi uklízí věci, říká Polišenská

Lucie Polišenská v Show Jana Krause (21. ledna 2026)

Herečka Lucie Polišenská (39) se svým manželem Romanem střídá život v Praze a na venkovském statku. V Show Jana Krause se rozpovídala o tom, jak chová kachny a pěstuje zeleninu, i co jí irituje na...

21. ledna 2026

Transplantace nebyl rozmar, úbytek vlasů jsem roky zakrýval pudrem, říká Vršanský

Moderátor Dominik Vršanský

Moderátor Dominik Vršanský (31) má za sebou transplantaci vlasů. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že na zákrok odcestoval do Turecka, kde mu byl oporou kamarád herec Vincent Navrátil. Nešlo ale o...

21. ledna 2026

Je to sestříhané, řekl Kraus u soudu, který řešil nahrávku s údajným přiznáním ke znásilnění

Adam Kraus a Nikol Enevová na cenách TýTý (11. dubna 2015)

V případu herce Adama Krause obžalovaného ze znásilnění své expartnerky přehrál v úterý Obvodní soud pro Prahu 2 nahrávku, která má být klíčovým důkazem obžaloby a herce z činu usvědčovat. Ten vinu...

20. ledna 2026  14:30

Jennifer Garnerová se svěřila, co bylo na rozvodu s Benem Affleckem nejtěžší

Ben Affleck a Jennifer Garnerová (New York, 19. listopadu 2014)

Herečka Jennifer Garnerová po letech poprvé veřejně popsala, jaký byl rozvod s exmanželem Benem Affleckem. V rozhovoru pro britské vydání magazínu Marie Claire řekla, že největší bolest pro ni nebyla...

20. ledna 2026  13:07

Ivana Gottová slaví padesátiny. Karel mě dlouho dobýval, vzpomínala

Ivana Gottová na premiéře projektu Gott navždy (Praha, 13. července 2023)

Ivana Gottová slaví 20. ledna padesátiny. Manželstvím s Karlem Gottem (†80) se stala jednou z nejznámějších žen Česka. Jak sama říkala, díky vztahu se zpěvákem se jí splnil životní sen. Co vlastně...

20. ledna 2026  10:10

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Mladý Beckham o rodičích: Sabotovali můj vztah, matka mě ztrapnila na svatbě

Brooklyn Beckham a Victoria Beckhamová na Glamour Women of the Year Awards (New...

Brooklyn Peltz Beckham (26) se rozpovídal o svém vztahu s rodiči Davidem (50) a Victoriou (51). Nejstarší syn fotbalisty a návrhářky se s nimi nestýká, nemíní se ani usmířit a nyní prozradil některé...

20. ledna 2026  9:05

Byl to turbulentní rok. Budu si víc vybírat, říká Mišík po rozchodu s dcerou Kubelkové

Natálie Jirásková a Adam Mišík (Karlovy Vary, 5. července 2022)

Adam Mišík se v nové sérii Metoda Markovič: Straka, která vznikla pro platformu Oneplay, vrací k roli vyšetřovatele. Tentokrát ale nebude bezvýznamným mladíkem, jakým byl v době, kdy s kolegy řešil...

20. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.