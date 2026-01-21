K tragédii došlo ve středu 21. ledna nad ránem na silnici mezi Veľkým Mederem a Dolným Štálem v okrese Dunajská Streda.
Podle informací policie jednatřicetiletá řidička osobního vozidla Mercedes-Benz S 580 pravděpodobně sama sjela ze silnice a narazila do stromu. Navzdory rychlé pomoci záchranářů svým zraněním podlehla v nemocnici krátce před šestou hodinou ranní.
Podle informací webu Pluska.sk se jedná o Moniku Jákliovou – fitness influencerku a bývalou partnerku MMA zápasníka Gábora Borárose. Jejich vztah byl v minulosti často sledován veřejností i médii, spojovala je dcera Zora, rodina se společně objevila i v televizním pořadu Výměna manželek.
Moničin bývalý partner Gábor Boráros se k tragédii vyjádřil krátce po zveřejnění smutné zprávy slovenskými médii. Na sociální síti sdílel mimo jiné emotivní fotografii, na které kráčí ruku v ruce se svou malou dcerkou. Záběr doplnil černým srdcem. Připojil i krátký vzkaz v maďarštině: „Ne hívogassatok kérlek. (Prosím, nevolejte mi).“
Přidal i vzkaz pro zesnulou exsnoubenku týkající se jejich dcery: „Děkuji, že jsi mi ji darovala. Budu na ni dávat pozor. Navždy. Dokud bude svět světem. Bude vědět, jak moc ji její maminka milovala a že ji shora sleduje na každém kroku,“ napsal.
Nečekaná smrt influencerky zasáhla i její známé. „Moniko, lásko moje jediná, tohle se nemělo stát. Moniko Jákliová, andílku můj,“ napsala influencerka Mikela Vlček. Také Zuzana Plačková reagovala na překvapivou zprávu o úmrtí kamarádky. Na svůj Instagram přidala bílou holubičku a k ní krátký, ale výstižný vzkaz: „Co se to děje, to snad nemůže být pravda. Upřímnou soustrast rodině.“