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Monika Bagárová ukázala stehna po liposukci. Mám o dvě čísla menší džíny, říká

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  9:30
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Monika Bagárová (z natáčení klipu Mám málo), 2026

Monika Bagárová (z natáčení klipu Mám málo), 2026 | foto: Instagram @bagarovamonika

Bagárová se obrátila na plastického chirurga Ondřeje Měšťáka, který jí...
Zpěvačka Monika Bagárová se rozhodla otevřeně promluvit o léčbě lipedému, který...
Zpěvačka Monika Bagárová se rozhodla otevřeně promluvit o léčbě lipedému, který...
„Džíny mám o dvě čísla menší a konečně vím, že cvičení má smysl, ty nohy můžu...
70 fotografií
Zpěvačka Monika Bagárová se rozhodla otevřeně promluvit o léčbě lipedému, který jí způsoboval potíže především v oblasti stehen. Před pár měsíci podstoupila liposukci a nyní popsala, jak se po zákroku cítí. Bolestivost podle ní zmizela a džíny oblékne o dvě čísla menší.

Monika Bagárová (32) se na sociálních sítích podělila o další část svého příběhu spojeného s léčbou lipedému. Poté, co v minulosti promluvila o zdravotních potížích a oznámila, že se rozhodla pro liposukci, nyní ukázala také výsledky zákroku. S odstupem několika měsíců je podle svých slov velmi spokojená.

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„Bolestivost zmizela, džíny mám o dvě čísla menší a konečně vím, že cvičení má smysl, ty nohy můžu dát do kupy a hezky je vytvarovat. Konečně se cítím sama sebou,“ svěřila se zpěvačka na Instagramu.

O lipedému se rozhodla veřejně mluvit už v září. Přiznala tehdy, že dlouho nedokázala pochopit, proč se jí nedaří zhubnout v oblasti stehen, přestože se snažila cvičit a hlídat si jídelníček. Potíže doprovázela také bolestivost, citlivost a otoky. Občas si pod kůží nahmatala i drobné zatvrdliny.

Monika Bagárová (z natáčení klipu Mám málo), 2026
Bagárová se obrátila na plastického chirurga Ondřeje Měšťáka, který jí doporučil vyšetření u specialisty na lymfatická onemocnění. (2026)
Zpěvačka Monika Bagárová se rozhodla otevřeně promluvit o léčbě lipedému, který jí způsoboval potíže především v oblasti stehen. Nedávno podstoupila liposukci a nyní popsala, jak se po zákroku cítí. (listopad 2026)
Zpěvačka Monika Bagárová se rozhodla otevřeně promluvit o léčbě lipedému, který jí způsoboval potíže především v oblasti stehen.
70 fotografií

„Znáte ten pocit, když hubnete úplně všude, kromě té části, kde byste si to nejvíc přály? Pro mě to byla stehna,“ popsala tehdy své zkušenosti. Dlouho si myslela, že potřebuje ještě více zhubnout nebo přidat na cvičení. Nakonec se ale ukázalo, že příčinou jejích potíží je chronické onemocnění tukové tkáně.

Bagárová se obrátila na plastického chirurga Ondřeje Měšťáka, který jí doporučil vyšetření u specialisty na lymfatická onemocnění. Diagnózu následně podle zpěvaččina vyjádření potvrdil lymfolog na základě lymfoscintigrafického vyšetření.

„Rozhodla jsem se mluvit o své léčbě lipedému a přišla mi od vás spousta krásných reakcí,“ uvedla zpěvačka v dalším příspěvku. Protože dostává mnoho otázek, rozhodla se společně s lékařem vysvětlit, co toto onemocnění znamená, jak se projevuje a jaké jsou možnosti léčby.

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Lipedém je chronické onemocnění, při kterém dochází k nepřiměřenému ukládání tukové tkáně, nejčastěji v oblasti dolních končetin, někdy také paží. Může být spojené s bolestivostí, citlivostí na dotek a otoky. Nejde přitom o běžnou nadváhu a postižené partie nemusí reagovat na dietu a pohyb stejně jako ostatní části těla.

Možnosti léčby se odvíjejí od konkrétního stavu pacientky. Ke konzervativním postupům patří například pohyb, úprava životního stylu a kompresní terapie. U některých pacientek může být po odborném posouzení vhodným řešením také liposukce, jejímž cílem je odstranit část postižené tukové tkáně a zmírnit související obtíže.

Právě pro tento zákrok se nakonec rozhodla i Bagárová, přestože z něj měla dlouho obavy. Nyní už může hodnotit také jeho výsledky. Ve videu přiblížila, že samotný zákrok nebyl tím nejnáročnějším. Větší zátěž pro ni představovalo následné zotavování.

Zpěvačka zároveň zdůraznila, že se na výsledek nedívá pouze z estetického hlediska. Důležitá je pro ni především úleva od bolesti a možnost znovu se věnovat pohybu s pocitem, že její snaha má smysl.

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