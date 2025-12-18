Ve vztazích jsem vždy hledala souznění a lásku. Je to naivní, říká Monika Absolonová

Monika Absolonová. Jen s velkým vypětím byste u nás pátrali po zpěvačce, která tolik miluje a prožívá Vánoce. Paradoxně na přípravy nemá tolik času, kolik by chtěla. Stala se z ní totiž bez nadsázky profesionální vánoční zpěvačka. Na jednu osobitou tradici si ale čas udělá pokaždé. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Jan Malinda
  20:00
Jen s velkým vypětím byste u nás pátrali po zpěvačce, která tolik miluje a prožívá Vánoce. Paradoxně na přípravy nemá tolik času, kolik by chtěla. Stala se z ní totiž bez nadsázky profesionální vánoční zpěvačka. Na jednu osobitou tradici si ale čas udělá pokaždé.

Kolik vánoček letos budete péct pro své nejbližší?
Ještě jsem to nepřepočítávala. Napřed vždycky rozešlu esemesky, kdo bude mít jako obvykle zájem nebo kdo plánuje odjet pryč, ať se mi včas nahlásí. Ale s předstihem bych jich pro letošek odhadovala na dvacet čtyři.

Jak taková domácí velkovýroba vypadá?
Čtyřiadvacet vánoček znamená zadělávat z dvanácti kil mouky, takže doma teoreticky musíte mít dvanáct zadělávacích misek. Což pochopitelně nemám, ale mám dost kastrolů a mís. Těsto nechávám překynout dvakrát. Kdysi se mi to přihodilo omylem, ale pak jsem se cestou z koncertu autem z rádia doslechla, že naše babičky těsto nechávaly překynout záměrně. Že zkřehne. Takže dneska už si na dvojí překynutí vyšetřím čas – jeden den zadělám, k večeru těsto znovu zpracuju a druhý den ráno začínám péct.

Helena Vondráčková mívá famózní cukroví; úplně všechno jsem jí ho vyzobala a bylo mi jedno, že jsem trapná.

