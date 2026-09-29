„Lidi slaví narozeniny různě. Já měla pocit, že to bude perfektní nápad udělat koncert. Před dvěma lety mi to přišlo jako perfektní nápad. A když máte na to dva roky čas, tak vymýšlíte krávoviny,“ prozradila Absolonová s tím, že se na radu Libora Boučka rozhodla udělat koncert bez hostů, postavený jen na svém umění a chce při zpěvu i tančit.
„Ono to ve výsledku vypadá, že s tím nemám problém, ale ten průběh, než se to naučím, tak si připadám jako úplný debil, že nevím, která je levá a pravá, neumím počítat a neumím se trefit a do toho když mám ještě zpívat, tak to je peklo v řetězech. Já to třeba i odtančím, nic nepokazím, ale pak potřebuji kyslíkovou masku, takže jsem zvědavá, jak to chci zvládnout,“ vyjádřila své obavy zpěvačka.
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Přípravy na koncert, který se uskuteční už v sobotu, jí nyní berou hodně času a energie. „Každý den trénuji, snažím se zpívat, do toho mám ty dva chlapce, kteří chodí na kroužky. Jednomu je 11 a druhému 8,“ říká Absolonová.
Synové jsou právě ve věku, kdy to s nimi začalo být složité. „Nejdřív jsem báječná, když plním, co by si představovali. Protože nebydlíme s tatínkem, tak je druhá fáze, že když něco zakážu, tak syn řekne: Já jdu okamžitě k tátovi,“ popsala zpěvačka.
„Dřív mi z toho bylo hodně zle, bylo to jako když mi vrazí kudlu do břicha. Ale teď říkám: Klidně jdi. Jdi si zabalit a můžeš jít. Tuhle jsme si s tatínkem chlapců volali a já říkám, že mě hrozně zlobí, a on, že jeho taky. Takže my jsme se o ně dva roky soudili a teď je nikdo nechce,“ směje se Absolonová.
„Pochopitelně přeháním, oba milujeme, ale teď mají takové období, kdy je to hodně intenzivní,“ popsala zpěvačka.
„Řežou se furt, ale nenápadně. Já to fakt nemám ráda, pořád jim vysvětluji, že jsou si nejbližší, nikoho bližšího k sobě mít nebudou. Mně je 50 a mám takhle malé děti a chci být tady dlouho, ale kdyby náhodou, tak aby věděli, že oni dva jsou si nejblíž. Tak jim říkám, ať se k sobě chovají hezky, a oni se pořád řežou,“ nechápe zpěvačka.
Zároveň se ale bojí doby, kdy odejdou z domova a založí vlastní rodiny. „Bojím se, že odejdou. Chci, aby chodili za mnou. Budu strašně hodná tchyně,“ slibuje Absolonová.