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Dřív, když chtěly děti k tátovi, bolelo to, přiznala Monika Absolonová

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  14:00
Zpěvačka Monika Absolonová oslavila padesátiny a v Show Jana Krause prozradila, jak si na sebe upletla bič v podobě koncertu a promluvila i o svém vztahu se syny, kteří přišli do věku, kdy je to s nimi náročné.
Monika Absolonová v Show Jana Krause (září 2026)
Monika Absolonová v Show Jana Krause (září 2026)
Monika Absolonová v Show Jana Krause (září 2026)
Monika Absolonová v Show Jana Krause (září 2026)
27 fotografií

„Lidi slaví narozeniny různě. Já měla pocit, že to bude perfektní nápad udělat koncert. Před dvěma lety mi to přišlo jako perfektní nápad. A když máte na to dva roky čas, tak vymýšlíte krávoviny,“ prozradila Absolonová s tím, že se na radu Libora Boučka rozhodla udělat koncert bez hostů, postavený jen na svém umění a chce při zpěvu i tančit.

„Ono to ve výsledku vypadá, že s tím nemám problém, ale ten průběh, než se to naučím, tak si připadám jako úplný debil, že nevím, která je levá a pravá, neumím počítat a neumím se trefit a do toho když mám ještě zpívat, tak to je peklo v řetězech. Já to třeba i odtančím, nic nepokazím, ale pak potřebuji kyslíkovou masku, takže jsem zvědavá, jak to chci zvládnout,“ vyjádřila své obavy zpěvačka.

Zpívá, hraje i vaří. Monika Absolonová. Co víte o životě čerstvé padesátnice?

Přípravy na koncert, který se uskuteční už v sobotu, jí nyní berou hodně času a energie. „Každý den trénuji, snažím se zpívat, do toho mám ty dva chlapce, kteří chodí na kroužky. Jednomu je 11 a druhému 8,“ říká Absolonová.

Synové jsou právě ve věku, kdy to s nimi začalo být složité. „Nejdřív jsem báječná, když plním, co by si představovali. Protože nebydlíme s tatínkem, tak je druhá fáze, že když něco zakážu, tak syn řekne: Já jdu okamžitě k tátovi,“ popsala zpěvačka.

„Dřív mi z toho bylo hodně zle, bylo to jako když mi vrazí kudlu do břicha. Ale teď říkám: Klidně jdi. Jdi si zabalit a můžeš jít. Tuhle jsme si s tatínkem chlapců volali a já říkám, že mě hrozně zlobí, a on, že jeho taky. Takže my jsme se o ně dva roky soudili a teď je nikdo nechce,“ směje se Absolonová.

„Pochopitelně přeháním, oba milujeme, ale teď mají takové období, kdy je to hodně intenzivní,“ popsala zpěvačka.

Monika Absolonová se synem Tadeášem a partnerem Tomášem Hornou (2016)

„Řežou se furt, ale nenápadně. Já to fakt nemám ráda, pořád jim vysvětluji, že jsou si nejbližší, nikoho bližšího k sobě mít nebudou. Mně je 50 a mám takhle malé děti a chci být tady dlouho, ale kdyby náhodou, tak aby věděli, že oni dva jsou si nejblíž. Tak jim říkám, ať se k sobě chovají hezky, a oni se pořád řežou,“ nechápe zpěvačka.

Zároveň se ale bojí doby, kdy odejdou z domova a založí vlastní rodiny. „Bojím se, že odejdou. Chci, aby chodili za mnou. Budu strašně hodná tchyně,“ slibuje Absolonová.

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